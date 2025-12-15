PSG Mercato : le successeur de Barcola déjà identifié, grosse offre en vue pour cette pépite ?

Le PSG suivrait de très près l’ailier gauche de Cologne Saïd El Mala. Et il serait même prêt à daégainer une grosse offre…

Récemment, nous avons relayé l’information de Bild selon laquelle le Paris Saint-Germain serait intéressé par Johan Manzambi. Ce milieu de terrain suisse de 20 ans est en train d’exploser du côté de Fribourg, avec qui il a disputé 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, inscrivant 4 buts et délivrant autant de passes décisives. Capable de jouer milieu défensif comme un cran plus haut, il est à la fois physique et technique, capable de multiplier les courses à l’infini. Mais le compte X PSGInside-Infos a démenti cette rumeur. Si le club de la capitale ne serait pas intéressé par Manzambi, il surveillerait de près un autre talent de Bundesliga : l’ailier gauche de Cologne Saïd El Mala.

Une offre de 55 M€ dans les tyaux pour El Mala (Cologne) ?

C’est ce qu’indique PSG