Le PSG aura eu plus de mal que prévu pour venir à bout du FC Metz (3-2) mais il est parvenu à ses fins, ce qui lui permet de reprendre la tête de la Ligue 1 aux dépens du RC Lens.

On s’attendait à une promenade de santé pour le PSG au stade Saint-Symphorien mais il n’en a rien été. La lanterne rouge de Ligue 1 a donné du fil à retordre aux hommes de Luis Enrique. L’entraîneur parisien n’alignait pas sa meilleure équipe, et de loin. Mais cela peut se comprendre car, mercredi, elle a peiné pour arracher un point dans l’enfer de San Mamés et, dans quatre jours, elle sera à Doha pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Il était donc logique que Luis Enrique fasse quelque peu tourner pour ce déplacement en Lorraine. Mais même avec une équipe bis, Paris n’aura pas dû souffrir autant.

Ndjantou a brillé et marqué

Le PSG a cru avoir fait le plus dur après l’ouverture du score de Ramos (31e) et le deuxième but, signé Ndjantou, huit minutes plus tard. Mais Metz a réduit la distance d’une superbe volée de Deminguet quasiment dans la foulée (42e). En seconde période, les Lorrains ont poussé pour égaliser mais le PSG a repris deux buts d’avance grâce à Doué (63e), entré à la pause à la place de Ruiz. Mais une fois encore, Metz a réduit le score (Tsitaichvili, 81e) et les dernières minutes ont été compliquées pour le champion d’Europe. Mais l’essentiel est là : avec ces trois points, le PSG reprend la tête de la Ligue 1 en attendant le résultat de Lens-Nice demain.

Voici les notes des Parisiens : Safonov (5) – Zaïre-Emery (5,5), Zabarnyi (5), Pacho (5), Hernandez (4) – Lee (6), Vitinha (6), Ruiz (5) (Doué (6), 46e) – Ndjantou (6) (Kvaratskhelia, 66e), Ramos (6) (Barcola, 66e), Mbaye (5) (Beraldo, 90e).