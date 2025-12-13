🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, Ibrahima Konaté est ciblé par le Real Madrid et le PSG. Mais il pourrait quitter les Reds dès cet hiver, direction l’Italie !

Le feuilleton Ibrahima Konaté promettait de s’étirer jusqu’en mai prochain. En fin de contrat avec Liverpool, le défenseur central de 26 ans négocie une prolongation avec les Reds, tout en étant courtisé par le Real Madrid et le PSG, entre autres. Mais ces discussions pèsent visiblement sur son mental car il est méconnaissable depuis le début de la saison, enchaînant les fautes de marquage. Lui serait prêt à étendre son contrat avec le champion d’Angleterre, mais à la condition d’avoir une substantielle augmentation salariale. Chose que le PSG et le Real Madrid sont prêts à lui accorder. Mais un club pourrait mettre tout le monde d’accord dès janvier…

Une indemnité de 20-25 M€ cet hiver ?

Ce club, c’est l’Inter Milan ! Selon Ekrem Konur, le club nerazzurro, conscient que Liverpool est sur le point de laisser tomber pour une prolongation, proposerait entre 20 et 25 M€ pour racheter les six derniers mois de contrat de Konaté et ainsi doubler la concurrence. L’Inter Milan, qui a de gros problèmes de blessures avec ses défenseurs centraux, récupèrerait ainsi un international français à prix pas très élevé vu sa cote. Il a pu mesurer la qualité de Konaté mercredi dernier, le Français ayant marqué à San Siro un but refusé pour faute préalable. Liverpool, de son côté, conclurait ce feuilleton de la meilleure des façons, plutôt que de vivre un nouvel épisode Trent Alexander-Arnold, parti libre au Real Madrid cet été…

Le PSG et le Real Madrid joueront-ils le jeu de la surenchère cet hiver pour récupérer un joueur libre en fin de saison mais qui pourrait finalement leur échapper ?