Real Madrid : la tendance se confirme pour Xabi Alonso, 3 favoris pour le remplacer

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’avenir de Xabi Alonso ne tient plus qu’à un fil sur le banc du Real Madrid. Où Florentino Pérez rêve encore d’un retour de Zinedine Zidane…

Après la défaite en Ligue des champions contre Manchester City, mercredi soir, qui faisait suite à celle face au Celta Vigo, l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. L’ancien milieu de terrain est sur la sellette.

Un match entre Zidane, Arbeloa et Klopp au Real Madrid

Selon El Chiriguito, Florentino Pérez lui a donné 3 matchs pour sauver sa place. Mais l’ensemble des autres médias croient savoir qu’un nouveau mauvais résultat ce week-end contre Alaves provoquerait son licenciement. Pérez n’a pas apprécié la bronca du Bernabeu et il se tiendrait prêt à appuyer sur le bouton si le Real Madrid ne battait pas le Deportivo. Pour lui succéder, Sky soutient que Zinedine Zidane est l’option privilégiée par Pérez, avec Alvaro Arbeloa et Jürgen Klopp en plan B. Zidane étant promis au banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Arbeloa, déjà présent au Real, et Klopp, libre depuis son départ de Liverpool mais présent dans la structure Red Bull, semblent donc les mieux placés à l’instant T.

Carrière d’entraîneur d’Alvaro Arbeloa

Après avoir pris sa retraite de joueur en 2017, Álvaro Arbeloa est resté au sein du Real Madrid et a gravi progressivement les échelons de l’académie.

Débuts dans les équipes de jeunes du Real Madrid (2020–2025)

2020–2021 : Entraîneur du Real Madrid Infantil A (U14) Première expérience comme coach. Remporte le championnat avec cette génération.

2021–2022 : Entraîneur du Cadete A (U15)

2022–2025 : Entraîneur du Juvenil A (U19) C’est à ce poste qu’il connaît ses plus grands succès : Triplé historique en 2022–2023 :

Liga Juvenil , Copa del Rey Juvenil , Copa de Campeones . Nouvelles performances solides lors des saisons suivantes. Réputation croissante comme formateur et tacticien au sein de La Fábrica.



Entraîneur du Real Madrid Castilla (2025–)

En mai 2025 , il est officiellement nommé entraîneur du Real Madrid Castilla , l’équipe réserve qui évolue en Primera Federación.

, il est officiellement nommé , l’équipe réserve qui évolue en Primera Federación. Il succède à Raúl González , une autre légende du club.

, une autre légende du club. Ses objectifs : Développer les talents de l’académie. Amener Castilla à rivaliser pour la montée. Maintenir une identité de jeu proche de celle du club.



Connu pour son travail de formation , son exigence et sa connaissance de la philosophie Real Madrid .

, son et sa . Apprécié pour sa proximité avec les jeunes joueurs et sa capacité à créer un esprit compétitif.