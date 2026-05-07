Real Madrid : Mbappé au cœur d’une grosse altercation dans le vestiaire !

Le vestiaire du Real Madrid traverse une nouvelle zone de turbulences. Après la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, une nouvelle altercation verbale aurait opposé Kylian Mbappé et Vinicius.

Le Real Madrid connaît une fin de saison particulièrement agitée. Alors que des incidents ont déjà été rapportés entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, de nouvelles révélations évoquent désormais un accrochage entre Kylian Mbappé et Vinicius.

D’après les informations de Okdiaro, les deux stars madrilènes auraient eu une confrontation verbale tendue ces dernières heures. Aucun passage à l’acte physique n’aurait été constaté, mais l’échange aurait été suffisamment houleux pour renforcer l’impression d’un vestiaire sous pression.

Le vestiaire du Real prend feu

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà électrique. Plusieurs tensions ont été signalées au sein du groupe, notamment autour de Valverde et Tchouaméni, dont une violente bagarre qui aurait conduit Valverde à l’hôpital. D’autres incidents impliquant des joueurs comme Antonio Rüdiger ou encore Álvaro Carreras ont également été évoqués récemment, alimentant l’idée d’un climat fragilisé au sein du vestiaire.

Du côté de Mbappé, certaines sources rapportent également une grosse période de crispation autour de son cas et de la gestion de son statut au sein du groupe, dans une saison déjà marquée par des résultats irréguliers et une forte pression médiatique.

Une dynamique inquiétante avant la fin de saison

À quelques matchs de la fin de l’exercice, ces tensions internes interrogent sur la stabilité du groupe madrilène. Si le club n’a pas officiellement confirmé ces incidents, la répétition des épisodes contribue à installer un climat de doute autour de la cohésion de l’effectif.

Le Real Madrid devra désormais gérer cette agitation en interne pour éviter que ces frictions ne perturbent davantage la fin de saison sportive.