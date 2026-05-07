Le Barça met la pression sur Julian Alvarez, grosse altercation au Real Madrid !

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce jeudi 7 mai 2026.

La presse catalane

Sport : « Une autre finale pour Luis Enrique »

On commence cette revue de presse par la presse catalane, qui rend hommage à l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive avec le Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo : « Finale blaugrana »

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo annonce, par ailleurs, que l’avant-centre de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez, priorité offensive du Barça pour le prochain mercato estival, devrait bientôt trancher pour son avenir. Le club catalan souhaiterait que l’international argentin fasse le premier pas en demandant à ses dirigeants d’ouvrir des négociations avec le Barça.

La presse madrilène

Marca : « Toute l’Espagne est aujourd’hui au Rayo »

Du côté de la presse madrilène, Marca s’attarde sur la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence du Rayo Vallecano face au RC Strasbourg, prévu ce jeudi (21h), et révèle qu’une grosse altercation aurait éclaté ce mercredi à l’entraînement entre deux cadres du Real Madrid : Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs en seraient presque venus aux mains.

AS : « Place au champion »

Enfin, AS fait également sa Une sur la qualification du PSG pour la finale de C1.