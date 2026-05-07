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OM : la tension monte à la Commanderie, grosse surprise pour Abdelli !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 09:20
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Himad Abdelli (OM)

Alors que la situation se tendrait de plus en plus à la Commanderie, Himad Abdelli aurait finalement été réintégré dans le groupe de l’OM par Habib Beye pour cette fin de saison.

Désormais septième au classement à deux journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille prépare son déplacement ce dimanche (21h) sur la pelouse du Havre dans une ambiance particulièrement tendu. Après la lourde défaite concédée samedi dernier face au FC Nantes (3-0), les dirigeants marseillais et Habib Beye ont décidé d’instaurer une nouvelle mise au vert.

Une ambiance de plus en plus tendue à Marseille

Mais selon L’Équipe, la réaction du groupe ne serait pas au rendez-vous cette semaine à l’entraînement et la situation se crisperait de plus en plus à la Commanderie. Plusieurs joueurs, dont certains cadres qui sont pères de famille, serait usés mentalement après l’enchaînement des mises au vert et des nuits répétées au centre d’entraînement.

Abdelli a réintégré le groupe

Écarté du groupe professionnel après sa brouille avec Habib Beye à la suite du match nul contre l’OGC Nice (1-1), le 26 avril dernier, et absent du groupe face aux Canaris, Himad Abdelli aurait finalement été réintégré par l’entraîneur olympien après une semaine de travail à l’écart avec un préparateur physique. Une véritable surprise alors que certains annonçaient déjà que l’ancien joueur du SCO d’Angers ne porterait plus le maillot de l’OM d’ici la fin de saison.

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