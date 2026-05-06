La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le retour de prêt de Derek Cornelius (28 ans) à l’OM pourrait faire quelques étincelles du côté de Marseille cet été.

L’OM pourrait bien récupérer un joueur dans un contexte particulièrement tendu cet été. Alors que le mercato estival se prépare en coulisses, le cas Derek Cornelius attire de nouveau l’attention du côté de Marseille. Actuellement en prêt, le défenseur devrait revenir dans l’effectif olympien dans une situation loin d’être simple.

Une embrouille entre Cornelius et Röhl éventée !

Selon Ibrox News, son début de prêt avait été plutôt encourageant avant qu’une blessure ne vienne casser sa dynamique. Par la suite, la situation se serait fortement dégradée avec son entraîneur Danny Röhl. Des tensions internes importantes auraient conduit à une mise à l’écart progressive du joueur du groupe professionnel.

Le climat aurait même atteint un point critique, au point où ses vêtements d’entraînement à son nom auraient été retirés du stock du club, symbole d’une rupture nette entre le joueur et son environnement actuel. Une situation confirmée en creux par l’entraîneur Danny Röhl, qui a tenu à rester mesuré publiquement : « Tout ce qui s’est passé entre Cornelius et moi restera entre nous. J’ai mes principes », a-t-il déclaré, sans entrer dans les détails.

Un retour déjà acté à l’OM ?

Ce contexte rend évidemment l’avenir du défenseur très incertain, mais ouvre aussi une fenêtre de réflexion pour l’OM. Le club phocéen pourrait ainsi récupérer un joueur dans une situation de fragilité sportive et mentale, mais avec un potentiel à relancer.

Reste à savoir dans quel état de forme et avec quelle motivation Cornelius pourrait revenir à Marseille, alors que le club cherche à reconstruire un effectif plus stable et compétitif pour la saison prochaine. Ce dossier, encore flou, pourrait rapidement devenir un sujet important du mercato olympien dans les prochaines semaines.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)