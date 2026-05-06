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PSG Mercato : Luis Enrique a flashé à Madrid sur une recrue capable de remplacer Hakimi et Marquinhos !

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 21:20
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Luis Enrique (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de renforcer sa défense au mercato estival, le PSG regarde un joueur espagnol qui pourrait remplacer Marquinhos et Achraf Hakimi en même temps ! 

Le PSG pourrait bien frapper un gros coup en Espagne pour son mercato estival. Désireux de renforcer durablement sa défense, le club parisien explore plusieurs pistes en vue de la saison prochaine. Et selon Fichajes, un profil retient particulièrement l’attention de Luis Enrique : Marc Pubill, défenseur de l’Atlético de Madrid, auteur d’une progression fulgurante ces derniers mois.

Le PSG a flashé sur Pubill !

Initialement recruté comme latéral droit, le joueur de 22 ans a totalement changé de dimension sous les couleurs madrilènes. Repositionné dans l’axe, il s’est imposé comme un défenseur central fiable, solide et de plus en plus complet dans le système de son équipe. Une évolution qui n’est pas passée inaperçue au niveau européen.

Au point d’attirer sérieusement le PSG. Le club de la capitale verrait en lui une solution capable d’apporter une double réponse à moyen terme : renforcer l’axe défensif tout en offrant une alternative crédible sur le côté droit. Un profil polyvalent qui rappelle certaines qualités recherchées pour anticiper les évolutions de l’effectif, notamment autour de joueurs comme Marquinhos et Achraf Hakimi.

Un latéral droit reconverti défenseur central avec brio 

Surtout, Luis Enrique aurait un avis très clair sur le dossier. L’entraîneur parisien aurait expressément demandé à sa direction d’étudier la faisabilité d’une arrivée du jeune Espagnol, considéré comme un joueur à fort potentiel de progression. Le PSG sait toutefois que l’opération ne sera pas simple. Sous contrat avec l’Atlético, Pubill dispose d’une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros. Un montant élevé, mais jugé cohérent par certains décideurs parisiens au vu de sa marge de progression et de son âge.

À Paris, cette piste est clairement analysée comme un investissement sur l’avenir. Le club estime que la valeur du joueur pourrait encore exploser dans les prochaines années s’il poursuit sa progression actuelle, notamment dans un contexte de forte exposition européenne. Reste désormais à savoir si le PSG décidera de passer à l’action dès cet été, ou s’il devra faire face à la concurrence d’autres grands clubs européens déjà attentifs à l’évolution du défenseur madrilène.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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