OL, Real Madrid Mercato : Endrick lâche une énorme bombe sur son avenir

L’attaquant de l’OL, Endrick, s’est exprimé ce dimanche soir sur son avenir.

Prêté à l’Olympique Lyonnais lors de la seconde partie de saison par le Real Madrid, Endrick devrait, sauf retournement de situation, ne plus porter le maillot des Gones la saison prochaine et faire son retour chez les Merengue cet été.

Mais après la victoire de l’OL ce dimanche soir face au Stade Rennais (4-2), en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’attaquant brésilien a laissé planer le doute sur son avenir, tout en affichant son envie de poursuivre l’aventure à Lyon.

« J’aimerais bien rester à Lyon »

« La vérité, c’est qu’aujourd’hui, je ne sais pas. Je me sens très bien et je suis très content ici. Est-ce que je vais rester ou pas ? Je suis prêté, mais je suis heureux avec mes coéquipiers, tout se passe très bien. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. On verra. Je vais confier tout ça à Dieu et on verra ensuite. Si je dois rester à Madrid, je resterai à Madrid. Si je dois prolonger ici, je prolongerai ici. J’aimerais bien rester ici, je m’entends très bien avec tout le monde et ils font tout pour me mettre dans les meilleures conditions », a confié l’ancien joueur de Palmeiras au micro de Ligue 1+.