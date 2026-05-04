À LA UNE DU 4 MAI 2026
[10:00]Stade Rennais, OM, PSG, RC Lens : Esteban Lepaul snobé, un choix qui fait polémique
[09:40]ASSE : Bastia déploie le tapis rouge pour la montée de Saint-Étienne en Ligue 1 !
[09:20]FC Nantes : Un ex du RC Lens a gentiment recalé Nantes à cause des Kita
[09:00]OM Mercato : coup de théâtre pour Greenwood au PSG !
[08:00]OL, Real Madrid Mercato : Endrick lâche une énorme bombe sur son avenir
[07:00]ASSE : la banderole forte des ultras stéphanois pour la montée
[06:00]FC Nantes – OM : ça a chauffé entre Waldemar Kita et les dirigeants marseillais !
[05:00]Pronostic Arsenal – Atlético Madrid : qui affrontera le PSG ou le Bayern en finale ?
[23:47]OL – Stade Rennais : Fonseca calme le jeu pour la troisième place, Haise craque !
[22:56]Le Real Madrid repousse le sacre du Barça après sa victoire contre l’Espanyol
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL, Real Madrid Mercato : Endrick lâche une énorme bombe sur son avenir

Par Fabien Chorlet - 4 Mai 2026, 08:00
💬 Commenter
Endrick sous le maillot de l'OL

L’attaquant de l’OL, Endrick, s’est exprimé ce dimanche soir sur son avenir.

Prêté à l’Olympique Lyonnais lors de la seconde partie de saison par le Real Madrid, Endrick devrait, sauf retournement de situation, ne plus porter le maillot des Gones la saison prochaine et faire son retour chez les Merengue cet été.

Mais après la victoire de l’OL ce dimanche soir face au Stade Rennais (4-2), en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’attaquant brésilien a laissé planer le doute sur son avenir, tout en affichant son envie de poursuivre l’aventure à Lyon.

« J’aimerais bien rester à Lyon »

« La vérité, c’est qu’aujourd’hui, je ne sais pas. Je me sens très bien et je suis très content ici. Est-ce que je vais rester ou pas ? Je suis prêté, mais je suis heureux avec mes coéquipiers, tout se passe très bien. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. On verra. Je vais confier tout ça à Dieu et on verra ensuite. Si je dois rester à Madrid, je resterai à Madrid. Si je dois prolonger ici, je prolongerai ici. J’aimerais bien rester ici, je m’entends très bien avec tout le monde et ils font tout pour me mettre dans les meilleures conditions », a confié l’ancien joueur de Palmeiras au micro de Ligue 1+.

OLReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, Real Madrid