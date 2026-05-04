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OM Mercato : coup de théâtre pour Greenwood au PSG !

Par Fabien Chorlet - 4 Mai 2026, 09:00
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Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

Contrairement à certaines rumeurs, le PSG ne serait en réalité pas intéressé par l’ailier droit de l’OM, Mason Greenwood.

En froid avec Habib Beye et en conflit avec Mehdi Benatia, Mason Greenwood devrait, sauf retournement de situation, quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival, après deux saisons passées sur la Canebière. L’ailier droit anglais attirerait les convoitises de plusieurs cadors européens, parmi lesquels la Juventus Turin, l’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et, plus surprenant, le Paris Saint-Germain.

Selon Fichajes et le journaliste turc, Ekrem Konur, le PSG serait entré dans la course pour signer le numéro 10 de l’OM cet été. Si le club de la capitale envisagerait une offre avoisinant les 80 millions d’euros pour tenter de convaincre Marseille, dont les dirigeants espéreraient récupérer entre 82 et 99 millions d’euros pour céder l’ancien joueur de Manchester United.

Greenwood visé par le PSG, une fake news

Cependant, comme on pouvait s’y attendre, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Mason Greenwood serait finalement infondé. Le compte X @PSGInside_Actu, réputé pour sa fiabilité concernant l’actualité parisienne et notamment le mercato, a formellement démenti cette information : « Un beau et gros mensonge… », a-t-il simplement déclaré sur le réseau social.

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