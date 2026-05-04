Stade Rennais, OM, PSG, RC Lens : Esteban Lepaul snobé, un choix qui fait polémique

Au Stade Rennais, la pilule ne passe pas. Comment le meilleur buteur de Ligue 1 peut-il être absent des nommés aux Trophées UNFP ? La question brûle toutes les lèvres, et elle devient encore plus difficile à comprendre au vu de certains choix… notamment celui de Mason Greenwood.

Lepaul oublié malgré une saison XXL

Avec 19 buts au compteur, Esteban Lepaul domine le classement des buteurs. Régulier, décisif, souvent seul à porter l’attaque rennaise, il coche toutes les cases d’un candidat crédible au titre de meilleur joueur.

Encore face à l’Olympique Lyonnais, il a répondu présent avec un but et une passe décisive. Suffisant ? Visiblement non pour les votants.

Un choix qui interroge… voire qui dérange.

Greenwood nommé malgré une fin de saison compliquée

Dans le même temps, Mason Greenwood figure bien dans la liste. Un choix qui peut surprendre, surtout au regard de la dynamique actuelle de l’Olympique de Marseille.

Moins décisif ces dernières semaines, à l’image d’un club marseillais en perte de vitesse, l’attaquant anglais ne termine pas la saison sur les standards attendus. Une baisse de régime qui contraste fortement avec la constance affichée par Esteban Lepaul.

Les autres nommés qui interrogent aussi

Mais Mason Greenwood n’est pas le seul nom à faire débat. La liste des Trophées UNFP comprend également trois joueurs du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Vitinha, ainsi que Florian Thauvin.

Des profils solides, certes, mais aucun ne présente les mêmes statistiques brutes que Esteban Lepaul cette saison. Un déséquilibre qui alimente encore un peu plus l’incompréhension autour de cette sélection.

“Est-ce que je comprends ? Non”

Interrogé après la rencontre, le Rennais n’a pas caché son incompréhension :

« Est-ce que je comprends? Non »

Lucide, mais pas abattu, Esteban Lepaul refuse toutefois de s’attarder sur cette décision.

“Ce sont des votes, ça ne me fait ni chaud, ni froid”

« Est-ce que ça m’affecte? Non, pas du tout parce que ce sont des récompenses individuelles et on a d’autres objectifs collectifs. Si ça m’atteint, ça va me perturber et ce sont des choses qui ne m’atteignent pas du tout. Il y a des votes qui ont été faits, si je ne suis pas dedans, ce n’est pas grave. On passe à autre chose, je me concentre sur le match du week-end. J’arrive à réaliser un but et une passe décisive ce (dimanche) soir. Ça ne me perturbe pas, c’est comme ça, je ne vais pas m’attarder sur ça pendant dix ans. Ce sont des votes, ça ne me fait ni chaud, ni froid. »

Un discours posé, mais qui n’efface pas le sentiment d’injustice.

Lepaul : "Est-ce que je comprends mon absence aux trophées UNFP ? Non" pic.twitter.com/idcNC51r9j — But! OL (@But_Lyon) May 3, 2026

Un oubli difficile à justifier

Car au-delà des chiffres, une question persiste : comment ne pas récompenser le meilleur buteur du championnat ? Dans une logique purement sportive, Esteban Lepaul semblait être un choix évident.

À l’inverse, certains choix, notamment celui de Mason Greenwood malgré une fin de saison en demi-teinte, renforcent l’idée d’un vote davantage influencé par la notoriété ou le contexte des clubs.

Lepaul peut encore répondre sur le terrain

Si cette polémique agite les débats, Esteban Lepaul a encore une belle carte à jouer : terminer meilleur buteur de Ligue 1.

Une récompense individuelle qui, cette fois, ne dépendra de personne d’autre que lui.

Et qui pourrait bien faire office de réponse la plus forte.