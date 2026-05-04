OM : Bonne nouvelle pour Habib Beye, coup dur pour le Stade Rennais et Franck Haise

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Rien n’est encore joué pour l’Olympique de Marseille. Malgré une lourde défaite face au FC Nantes (3-0), les Marseillais gardent un mince espoir d’accrocher une place européenne. Et dans cette fin de saison complètement folle, une situation pourrait clairement tourner à leur avantage… au grand dam du Stade Rennais.

Habib Beye peut encore y croire

Côté marseillais, Habib Beye n’a pas dit son dernier mot. Le calcul est simple : deux victoires lors des deux dernières journées pourraient suffire à propulser l’OM vers une qualification en Europa League.

Un scénario inespéré il y a encore quelques semaines, mais rendu possible par les faux pas des concurrents directs… et peut-être par un coup du sort du côté de Rennes.

Rennes plombé au pire moment

En cinq minutes, le Stade Rennais a peut-être vu sa fin de saison basculer. Battus par l’Olympique Lyonnais (4-2), les Bretons ont surtout perdu leur gardien titulaire pour le match décisif au Vélodrome.

Brice Samba, pourtant auteur de plusieurs arrêts importants, a concédé un penalty après une sortie litigieuse sur Afonso Moreira. Dans la foulée, un carton jaune… lourd de conséquences.

Cinquième avertissement de la saison : suspension automatique pour le déplacement à Marseille.

En cinq minutes, Rennes a peut-être perdu très gros : le fil du match, possible, et surtout Brice Samba, qui sera suspendu au Vélodrome à la J34. — Clément Gavard (@Clem_Gavv) May 3, 2026

Samba fulmine, Haise doute

À la fin du match, Brice Samba n’a pas caché sa colère :

« Je ne sais pas si le club va faire appel ou pas, mais ça fait chier (le carton jaune). Je fais tout mon possible pour éviter le joueur. J’espère que ça va être revu »

Une frustration partagée par son entraîneur Franck Haise, qui reconnaît lui aussi une situation litigieuse sur l’action.

Un possible recours pourrait encore tout changer… mais pour l’instant, Rennes se dirige vers un match capital sans son dernier rempart.

Un avantage énorme pour l’OM ?

Si la suspension est confirmée, l’Olympique de Marseille pourrait clairement en profiter. Affronter un concurrent direct pour l’Europe sans son gardien numéro un ? Un scénario rêvé pour les hommes de Habib Beye.

Dans une fin de saison où chaque détail compte, cette absence pourrait peser très lourd dans la balance.

Une dernière journée sous haute tension

Entre espoir marseillais et tension rennaise, la dernière journée de Ligue 1 s’annonce explosive.

D’un côté, un OM qui n’a plus rien à perdre et qui peut encore rêver d’Europe. De l’autre, un Rennes fragilisé, qui pourrait voir ses ambitions s’effondrer au pire moment.

Le verdict approche… et il pourrait bien tout changer.