Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé comme première recrue de l’OL au mercato estival. Kaïl Boudache (19 ans) n’aurait pas fait les choses dans l’ordre avec l’OGC Nice.

L’OL pourrait tenir sa première recrue du mercato estival. Annoncé tout proche de rejoindre Lyon, Kaïl Boudache (19 ans) serait désormais au centre d’un véritable imbroglio administratif et contractuel entre les deux clubs.

L’OGC Nice découvre la visite médicale… trop tard

Selon Nice-Matin, l’OGC Nice n’aurait pas été informé que Kaïl Boudache avait déjà passé sa visite médicale avec l’OL. Une situation qui a immédiatement provoqué de l’agacement en interne du club azuréen.

Dans le même temps, l’entourage du joueur aurait temporisé ces dernières semaines, expliquant vouloir clarifier la situation sportive et le projet proposé par Nice avant de prendre une décision définitive. Mais en coulisses, les discussions auraient rapidement dérivé vers des questions financières.

Désaccords sur la prime à la signature

Toujours selon Nice-Matin, les négociations entre les différentes parties auraient été compliquées par des désaccords sur le montant d’une éventuelle prime à la signature. Un point sensible qui aurait contribué à accélérer la position de l’OL, prêt à avancer rapidement sur le dossier pour sécuriser le joueur.

Annoncé comme un pari d’avenir pour le club rhodanien, Kaïl Boudache devait incarner le début d’un nouveau cycle de recrutement à Lyon. Mais ce dossier, censé être une bonne nouvelle, devient déjà un sujet de friction entre clubs. Ce premier mouvement du mercato estival risque déjà de faire débat.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)