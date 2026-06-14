À LA UNE DU 14 JUIN 2026
[18:00]FC Nantes Mercato : le premier signal fort du retour de Der Zakarian est arrivé !
[17:40]RC Lens : Leca tease la signature de Toppmöller, pluie de bonnes nouvelles à venir ?
[17:20]ASSE Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Galves
[16:53]OL : les premières pistes de Fonseca et Louis-Jean pour le mercato estival
[16:26]PSG Mercato : un Parisien se rapproche d’un autre cador de Ligue 1
[16:00]OM Mercato : une première offre va enfin tomber pour Greenwood !
[15:35]ASSE : excellente nouvelle pour Ian Cathro avant la reprise !
[15:10]Stade Rennais Mercato : une destination se précise pour Mohammed Amoura
[14:45]FC Nantes : la date de reprise des Canaris est enfin connue !
[14:15]RC Lens : l’accord total est tombé pour Dino Toppmöller !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : les premières pistes de Fonseca et Louis-Jean pour le mercato estival

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 16:53
💬 Commenter
Paulo Fonseca aux côtés de Matthieu Louis-Jean

Voici en images les premières pistes étudiées par l’OL en vue du mercato estival.

L’Olympique Lyonnais a déjà lancé son mercato estival. Le club rhodanien aurait ainsi enregistré une première arrivée avec la signature du jeune ailier droit algérien, Kaïl Boudache, libre après son passage à l’OGC Nice, où il aurait paraphé son premier contrat professionnel. Mais les dirigeants lyonnais ne comptent pas s’arrêter là et exploreraient déjà plusieurs autres dossiers afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Découvrez les premières pistes de l’OL pour cet été en images.

Toutes les pistes de l’OL pour le mercato estival

Andrés Garcia (latéral droit, Aston Villa)
Vitinho (latéral droit, Botafogo)
Nabil Bentaleb (milieu défensif, libre)
Ramiz Zerrouki (milieu défensif, FC Twente)
Mads Bidstrup (milieu relayeur, RB Salzburg)
Kévin Danois (milieu relayeur, AJ Auxerre)
Julien Duranville (ailier gauche, Borussia Dortmund)
Pablo Pagis (ailier gauche, FC Lorient)
Jonathan David (avant-centre, Juventus)
Tomas Bobcek (avant-centre, Lechia Gdansk)
Elmin Rastoder (avant-centre, FC Thoune)

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes
Vidéos OL : toutes les infos foot