OL : les premières pistes de Fonseca et Louis-Jean pour le mercato estival

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Voici en images les premières pistes étudiées par l’OL en vue du mercato estival.

L’Olympique Lyonnais a déjà lancé son mercato estival. Le club rhodanien aurait ainsi enregistré une première arrivée avec la signature du jeune ailier droit algérien, Kaïl Boudache, libre après son passage à l’OGC Nice, où il aurait paraphé son premier contrat professionnel. Mais les dirigeants lyonnais ne comptent pas s’arrêter là et exploreraient déjà plusieurs autres dossiers afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Découvrez les premières pistes de l’OL pour cet été en images.

Toutes les pistes de l’OL pour le mercato estival

Andrés Garcia (latéral droit, Aston Villa)

Vitinho (latéral droit, Botafogo)

Nabil Bentaleb (milieu défensif, libre)

Ramiz Zerrouki (milieu défensif, FC Twente)

Mads Bidstrup (milieu relayeur, RB Salzburg)

Kévin Danois (milieu relayeur, AJ Auxerre)

Julien Duranville (ailier gauche, Borussia Dortmund)

Pablo Pagis (ailier gauche, FC Lorient)

Jonathan David (avant-centre, Juventus)

Tomas Bobcek (avant-centre, Lechia Gdansk)