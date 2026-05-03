L’OL domine Rennes et se rapproche de la Ligue des Champions, les notes des Gones

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses et qu’il a dominé de la tête et des épaules, l’OL a battu le Stade Rennais (4-2) ce dimanche soir au Groupama Stadium. Un match qui conforte la 3ème place des Gones et les rapproche de la Ligue des Champions. Les notes des Gones.

Note du match : 17/20

Auteur d’un vrai match à haute intensité face à un adversaire qui était venu pour lui disputer la Ligue des Champions, l’OL tient sa revanche du match aller sur le Stade Rennais. Les Gones étaient supérieurs dans tous les compartiments du jeu et si le score n’a pas été plus large, c’est parce que Brice Samba a fait un très grand match dans le but breton.

Les notes des Lyonnais :

Greif (5,5) : le Slovaque a vécu une soirée frustrante avec deux buts sur lesquels il ne peut pas grand-chose dont un bijou d’Al-Tamari (6ème) mais il a sorti quelques arrêts précieux à 0-1 devant Camara (25ème) ou à 2-1 devant Embolo (45ème+4)

Maitland-Niles (5) : défensivement le danger est souvent venu d’Al-Tamari face à lui mais l’Anglais a aussi porté sa pierre à l’édifice offensivement, proche d’un slalom d’anthologie dans la surface bretonne à l’heure de jeu (60ème).

Mata (5,5) : il nous a surpris à tirer les coup-francs offensifs des Gones et il a défendu avec courage, compensant régulièrement dans un couloir droit qui était le point fort des Rennais, plusieurs duels importants gagnés.

Niakhaté (5,5) : le Sénégalais a fait son match face à Breel Embolo même s’il se fait embarquer par le Suisse sur le but du 2-2 d’Esteban Lepaul (49ème).

Abner (6) : une nouvelle fois préféré à Nicolas Tagliafico à gauche de la défense, le latéral brésilien est dans une très bonne phase. S’il ne suit pas le coulissement sur le but de Lepaul (49ème), l’ancien du Bétis s’est immédiatement rattrapé avec une récupération haute et une passe décisive pour Afonso Moreira (52ème). Remplacé par Nartey (90ème+2).

Morton (7) : l’Anglais est à créditer d’un match de guerrier dans le cœur du jeu avec de nombreuses récupérations, asphyxiant le tandem Rongier – Camara. Sorti sur blessure et remplacé par Kluivert (84ème).

Tolisso (9) : le capitaine lyonnais est en mission actuellement et il le montre à chaque sortie. Passeur décisif sur l’égalisation de Roman Yaremchuk (37ème), auteur du penalty du 2-1 en force à ras du poteau (42ème) et d’une galette pour Endrick sur le 4-2 (75ème).

Endrick (7) : le crack du Real Madrid ne fait certes pas toujours les bons choix mais il est beaucoup plus altruiste qu’à son arrivée. Son ouverture rapide sur le contre qui amène le penalty du 2-1 ne comptera pas dans ses stats mais elle est importante… Et son coup de canon du 4-2 a soulagé l’OL (75ème). Sur la fin, il était relâché et régalait. Il a cédé sa place à Nuamah (84ème), qui rejouait pour la première fois après 13 mois d’absence et qui a été ovationné par le stade.

Merah (6,5) : le petit Khalis s’est étoffé sur les derniers matchs et cela se ressent dans chaque duel. Il ne lui manque réellement qu’à devenir un peu plus « clutch » dans la zone de décision mais le traumatisme du match aller semble bel et bien digéré. Il a cédé sa place à De Carvalho (85ème).

A.Moreira (8) : le Portugais a fait des misères à Seidu dans son couloir, passant quasiment à chaque fois. Il a obtenu le penalty du 2-1 pour une faute d’Al-Tamari dans son dos (40ème) et il a redonné l’avantage à Lyon sur une passe d’Abner (53ème). Il a manqué une énorme balle de 5-2 devant Samba (79ème).

Yaremchuk (6) : l’Ukrainien n’est pas toujours visible mais il est le roi de la zone des 6 mètres. Son coup de casque a remis l’OL à égalité à la 37ème minute. Remplacé par Sulc (70ème), qui a perdu son duel du 5-2 face à Samba (78ème).