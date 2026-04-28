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Balayée par Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3) et empêtrée dans une fin de saison compliquée, l’ASSE n’avait pas besoin de cela.

Pour la toute première fois de son histoire, l’OL l’a en effet dépassé au classement des clubs ayant remporté le plus de matchs en Ligue 1 (ex-D1). Une bascule historique qui marque un nouveau chapitre dans la rivalité entre les deux clubs. Et forcément, côté supporters, la pilule est difficile à avaler.

L’OL passe devant l’ASSE dans l’histoire de la Ligue 1

En s’imposant face à Auxerre (3-2), grâce notamment à un doublé de Roman Iaremtchouk et un but de Corentin Tolisso, l’OL a non seulement poursuivi sa course vers l’Europe, mais aussi franchi un cap historique.

Avec désormais 1070 victoires en 2465 matchs, le club lyonnais devance l’ASSE, bloquée à 1069 victoires en 2566 rencontres depuis sa descente en Ligue 2. Un dépassement symbolique, mais lourd de sens dans l’histoire du football français.

Une domination lyonnaise progressive

Ce basculement ne s’est pas fait en un jour. L’OL a progressivement comblé son retard sur son rival historique, jusqu’à prendre définitivement l’avantage.

Derrière ce duo, le classement reste dominé par trois clubs :

OM : 1222 victoires

Monaco : 1114 victoires

Bordeaux : 1075 victoires

L’OL est désormais en position de continuer sa progression, avec même la perspective de dépasser Bordeaux dès la saison prochaine si la dynamique se confirme.

L’ASSE, symbole d’un passé glorieux

Cette statistique ravive forcément les souvenirs d’une époque où l’ASSE dominait le football français. Entre 1957 et 1981, les Verts ont construit une véritable dynastie avec 10 titres de champion de France.

Mais depuis plusieurs décennies, le club forézien a perdu sa place au sommet et voit désormais ses rivaux historiques prendre l’ascendant dans les classements historiques. Ce nouveau dépassement de l’OL illustre encore un peu plus ce glissement progressif dans la hiérarchie du football français.

L’OM reste loin devant

Dans ce classement historique, l’OM reste solidement installé en tête avec plus de 1200 victoires en Ligue 1, confirmant son statut de club le plus régulier de l’histoire du championnat.

Mais pour l’ASSE, ce nouveau revers symbolique face à l’OL s’ajoute à une période déjà compliquée sur le plan sportif et institutionnel.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)