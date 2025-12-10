Le PSG s’est bien fait secouer ce soir par l’Athletic Bilbao (0-0) à San Mamés mais il est reparti avec un bon point après s’être procuré les meilleures occasions. Voici nos tops et nos flops.

Avant le match de ce soir, Luis Enrique avait croisé la route d’Ernesto Valverde à 17 reprises. Il l’avait emporté 11 fois, pour seulement 2 nuls et 4 défaites. Vu l’écart de budgets entre le PSG et l’Athletic Bilbao, on s’attendait à un 12e succès. Mais c’était sans compter l’effet San Mamés. Les Lions, très décevants une semaine plus tôt dans cette même tanière face au Real Madrid (0-3), ont tenu en échec le champion d’Europe. Ils ont plié, ont rarement vu le ballon, ont subi les plus grosses occasions mais ils ont arraché un point qui sonne comme une victoire. Pour Paris, ce nul ne change rien au fait qu’il terminera dans le Top 8 et se qualifiera donc directement pour les 8es de finale. Voici nos tops et nos flops.

Tops : Barcola incisif, Safonov sûr

A la 65e minute, Bradley Barcola a été à deux doigts d’ouvrir le score. Lancé dans la profondeur, l’ancien Lyonnais a pris son adversaire de vitesse avant de placer une énorme frappe qui s’est écrasée sur la transversale. Dommage pour lui, qui a été plutôt bon dans un contexte physique, ce qu’il n’apprécie pas habituellement. Mais peut-être que le fait que Kvaratskhelia et surtout Mayulu aient déçu en attaque a contribué à le mettre en valeur…

A l’autre bout du terrain, Matvei Safonov a une fois de plus fait bonne garde. Mis en lumière par l’absence de Lucas Chevalier, le Russe avait réalisé l’arrêt qui change tout face au Stade Rennais (5-0) samedi. Il a encore été très sûr ce soir, tout en sobriété et en explication. De quoi inciter Luis Enrique à lui accorder un peu plus souvent sa confiance ?

Flops : Kvaratskhelia, un jour oui, un jour non

Etincelant samedi, Kvaratshelia a ce soir été beaucoup moins en réussite. Il faut que l’Athletic avait bien ciblé le danger qu’il représentait puisque le Géorgien avait souvent deux joueurs sur lui. Ses dribbles sont rarement passés, ce qui a semblé le faire sortir de son match. A ses côtés, Mayulu n’a pas non plus été à l’aise. Aligné au milieu samedi, il a cette fois tenu le rôle de pointe. Mais face aux très agressifs défenseurs de l’Athletic, il a peiné à exister.

Enfin, Zaïre-Emery continue de dépanner comme il peut au poste de latéral droit mais la comparaison avec Hakimi fait mal. Dans ce genre de matches, le Marocain sait faire la différence par son apport offensif. Le milieu reconverti essaye de se projeter en attaque lui aussi mais on voit bien qu’il n’est pas aussi à l’aise. Notons toutefois qu’il a bien contenu Nico Williams.