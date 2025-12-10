Vieux rêve du Real Madrid comme du PSG, Erling Haaland ne semble pas pressé de quitter Manchester City, comme il l’a une nouvelle fois déclaré.

Il y a un an, les médias anglais s’enflammaient pour le procès du siècle, celui de Manchester City, accusé d’avoir violé les règles de la Premier League sur le fair-play financier à plus de cent reprises. Sachant qu’Everton avait écopé de dix points de retrait pour trois infractions, il était quasiment acquis que les Citizens allaient descendre en moins en Championship. La Premier League avait annoncé un verdict pour cet automne. Finalement, on attend toujours celui-ci… s’il arrive un jour ! La conséquence première d’une lourde sanction contre Manchester City aurait été que ses meilleurs joueurs seraient partis, notamment Erling Haaland.

« L’Angleterre est le meilleur endroit pour jouer »

Le Norvégien a vu son nom circuler du côté du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid dernièrement. Il était question d’une offre folle du club de la capitale, de plus de 200 M€ pour ajouter le grand attaquant à sa collection de joueurs de haut niveau. Et de la volonté du FC Barcelone d’en faire le successeur de Robert Lewandowski. Mais, qu’on se le dise, Haaland ne semble pas décidé à quitter l’Angleterre ! Au podcast The Rest is Football, il a déclaré : « Je suis tranquille, concentré et très heureux ici, donc c’est vraiment un bon endroit pour me développer. L’Angleterre est un pays de football, et je pense que c’est le meilleur endroit pour jouer. Je veux faire partie de cela ».

Âgé de 25 ans, Erling Haaland est encore lié à Manchester City pour… neuf saisons ! Pour l’inciter à quitter les Skyblues, il faudra un projet sportif supérieur, une très grosse somme d’argent et un championnat attractif. Ou attendre que la Premier League se décide à sanctionner le dopage financier d’Abou Dabi…