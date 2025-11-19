Auteur de 19 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs de Manchester City cette saison, Erling Haaland suscite la convoitise du Real Madrid et du PSG.

Erling Haaland affole déjà l’Europe. Auteur de 19 buts en trois mois avec Manchester City, le cyborg norvégien marche sur l’eau et s’impose clairement comme un sérieux prétendant au prochain Ballon d’Or. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2034, son nom revient de plus en plus sur le marché… et même au PSG.

Selon le média espagnol Fichajes, le PSG serait prêt à dégainer une offre XXL de 200 millions d’euros pour tenter d’arracher Haaland à Manchester City. Une opération colossale que les dirigeants parisiens envisageraient de financer en sacrifiant deux attaquants : Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. Appréciés par Luis Enrique pour leur rôle dans la rotation, ils ne sont cependant pas considérés comme des titulaires indiscutables dans la capitale.

Problème de taille : du côté de City, Haaland est jugé intouchable et essentiel. Le club anglais n’a, à ce stade, aucune intention de le laisser partir. Seul un scénario permettrait au PSG de rêver : une volonté ferme du joueur de quitter Manchester cet été. Si le Norvégien décidait de demander son départ, alors une négociation pourrait s’ouvrir… à condition de sortir le chéquier comme jamais. Le PSG est-il prêt à faire sauter la banque pour changer de dimension ? La réponse dépend désormais d’un seul homme : Erling Haaland.