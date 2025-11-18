PSG, FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !

Le PSG et le FC Barcelone sont doublement refroidis ce mardi…

Julián Álvarez explose cette saison et confirme son statut d’attaquant total. Avec 9 buts et 5 passes décisives entre club et sélection, l’Argentin de Madrid influence presque toutes les phases offensives. Depuis ses débuts à River Plate jusqu’à Manchester City puis l’Atlético, sa progression a été constante, même lorsqu’il a été remplaçant derrière Erling Haaland.

Le PSG et le FC Barcelone suivent le joueur depuis des mois, séduits par son profil capable de porter un projet à long terme. Mais Chelsea, prêt à sortir l’artillerie lourde, souhaite devancer la concurrence et préparer une offre historique avoisinant les 150 millions d’euros, selon Fichajes. Le club londonien mise sur la présence de son compatriote Enzo Fernández, pilier du vestiaire, pour convaincre Álvarez.

Le président de l’Atlético ne veut pas vendre Alvarez

L’Atlético de Madrid, de son côté reste prudent. Et inébranlable, à en croire le président des Colchoneros, Enrique Cerezo. Interrogé sur l’avenir de son joueur, ce dernier a en effet coupé court à toute spéculation. « Julian Álvarez est un joueur de l’Atlético et sera un joueur de l’Atlético. Il n’y a aucun doute à ce sujet », a-t-il soutenu au Chiringuito. De quoi refroidir les ardeurs !