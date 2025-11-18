OM : bonne nouvelle pour Amir Murillo ! 
ASSE Mercato : le PSG a flashé sur le nouveau Stassin ! 

Nathan de Cat (Anderlecht)
Bastien Aubert
18 novembre 2025

En quête de jeunesse et de projection, le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer une offensive de taille pour attirer Nathan de Cat, prodige prometteur d’Anderlecht de seulement 17 ans. 

Le PSG change de cap. Fini le tout « stars confirmées », Luis Enrique ouvre la voie à une stratégie tournée vers l’avenir. Dans le viseur du club parisien : Nathan de Cat, jeune milieu de terrain du RSC Anderlecht, dont les prestations impressionnent les recruteurs européens. Maturité, volume de jeu, personnalité : à seulement 17 ans, il coche toutes les cases pour devenir un cadre de demain.

Le PSG, qui a déjà noué des premiers contacts selon Fichajes, serait prêt à investir environ 35 millions d’euros pour s’assurer ses services. Un montant élevé mais révélateur de la confiance placée dans son potentiel. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur ne sera toutefois pas bradé par Anderlecht, qui le considère comme une pièce stratégique de son projet sportif. Une pépite belge achetée au prix fort et passée par Anderlecht, l’ASSE a déjà fait le coup avec Lucas Stassin à l’été 2024…

De Cat dans la lignée de Stassin ?

Mais le temps presse. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, spécialistes du développement de jeunes talents, ont eux aussi manifesté un intérêt concret. Le PSG ne veut pas revivre le scénario d’un dossier qui s’éternise et finit par se compliquer. L’idée est donc d’avancer rapidement, avant que la concurrence ne s’en mêle davantage.

De Cat continue de grappiller du temps de jeu en Belgique et séduit de plus en plus d’observateurs. À Anderlecht, on sait que l’arrivée d’une offre à 35 millions pourrait devenir impossible à ignorer. Une vente de cette ampleur représenterait même l’une des plus importantes de l’histoire du club.

L’opération s’inscrit dans la nouvelle politique sportive du PSG : bâtir une équipe plus équilibrée, plus compétitive et moins dépendante de stars déjà établies. Miser sur un profil à forte projection comme celui de de Cat en est l’illustration parfaite. Si les négociations avancent dans le bon sens, le transfert pourrait devenir l’un des dossiers majeurs du mercato hivernal. 

