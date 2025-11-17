Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid – Audience explosive entre Mbappé et le PSG : rebondissements et millions en jeu

Kylian Mbappé
William Tertrin
17 novembre 2025

Ce lundi, le clan Mbappé et celui du PSG sont aux prud’hommes concernant leur gros litige, et il faut dire que la tension est à son comble.

Suspense maximal d’entrée de jeu dans le duel entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Ce lundi, le conseil des Prud’hommes de Paris s’est transformé en véritable théâtre judiciaire. À peine l’audience lancée que le PSG a tenté un coup de tonnerre : demander l’annulation pure et simple de la procédure. Une information rapportée par Le Parisien.

Un face-à-face tendu aux Prud’hommes

L’affrontement ne pouvait pas être plus spectaculaire. Les avocats du club jugeaient inadmissible que la même affaire soit examinée simultanément par deux juridictions : les Prud’hommes et le tribunal judiciaire, ce dernier saisi sur la question du harcèlement moral dénoncé par l’attaquant français au printemps, puis retiré en juillet.

Ce climat déjà sous haute tension a déraillé dès l’ouverture, avec une première suspension. Quelques minutes seulement pour relancer le suspense, puis reprise sur fond de regards noirs et de mots pesés. Mais rien n’y a fait : la demande d’annulation a été rejetée. Les débats se poursuivent, chaque camp sur ses gardes, dans une ambiance d’affrontement que seuls les grands feuilletons du football savent offrir.

Quelles sommes réclament Mbappé et le PSG ?

Derrière ce choc d’ego pointe un enjeu financier vertigineux, à rendre jaloux les plus grands clubs européens. Kylian Mbappé, parti pour le Real Madrid à l’été 2024, réclame aujourd’hui 240 millions d’euros pour préjudice subi. En face, le PSG demande 180 millions d’euros en retour, accusant son ancienne star de l’avoir induit en erreur en promettant de ne pas quitter Paris sans transfert.

Jamais le football hexagonal n’avait vu pareille bataille devant la justice. Et au-delà des millions, c’est aussi l’image et l’honneur de chaque partie qui sont mis dans la balance.

Pourquoi la procédure a-t-elle été contestée ?

Le PSG, s’appuyant sur l’existence d’une autre information judiciaire, a joué la carte de la procédure pour tenter d’obtenir la suspension, voire l’annulation du dossier. Mais le clan Mbappé, certain d’avoir fermé la porte au volet pénal via le retrait de sa plainte pour harcèlement moral, a fermement exigé que le fond soit débattu aux Prud’hommes.

Résultat : deux suspensions d’audience, échange de regards de défi, puis retour aux débats. Impossible de cacher la vive tension qui règne dans cette salle où, derrière la procédure, c’est tout un rapport de force post-séparation qui se joue depuis des mois.

Et maintenant, quelle suite pour ce litige hors norme ?

Le rejet de l’annulation replace l’affaire au centre d’un bras de fer qui ne fait que commencer. Entre bataille des ego et enjeu colossal pour l’avenir judiciaire du PSG et la réputation de Kylian Mbappé, le suspense reste entier.

Prochain épisode ? Poursuite des débats devant les Prud’hommes, tension maintenue et compte à rebours lancé pour un verdict qui pourrait, lui aussi, devenir historique. Les regards du foot européen restent braqués sur ce dossier hors normes, qui symbolise le nouveau visage, ultra-médiatisé, des grandes ruptures entre clubs et superstars du ballon rond.

PSGReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?

Par William Tertrin
RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois
Ligue 1...

RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois

Par William Tertrin
Kylian Mbappé lors du match du Real Madrid contre Villarreal.
PSG...

Conflit Mbappé – PSG : pleurs, transfert en Arabie saoudite… les gros détails de l’audience

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon
ASSE...

ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon

Par William Tertrin
LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier
LOSC...

LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier

Par William Tertrin
Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l’OL ?
Mercato...

Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l’OL ?

Par William Tertrin
OL : Fonseca a récupéré deux renforts dans la plus grande discrétion
Ligue 1...

OL : Fonseca a récupéré deux renforts dans la plus grande discrétion

Par William Tertrin
ASSE : Horneland a tapé du poing sur la table, sa cible a été identifiée
ASSE...

ASSE : Horneland a tapé du poing sur la table, sa cible a été identifiée

Par William Tertrin
Kylian Mbappé
PSG...

Real Madrid – Audience explosive entre Mbappé et le PSG : rebondissements et millions en jeu

Par William Tertrin
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : nouveau rebondissement pour Endrick, l’OL sous pression

Par William Tertrin
Une terrible nouvelle pour Nice… une aubaine pour l’OM avant le choc de vendredi !
OGC Nice...

Une terrible nouvelle pour Nice… une aubaine pour l’OM avant le choc de vendredi !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en interview après le match à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Sage a lâché une info très importante pour le choc contre Strasbourg

Par William Tertrin
Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
ASSE...

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Par Louis Chrestian
OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Mercato...

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Mercato...

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

Par Louis Chrestian
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?
FC Nantes...

L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Par Louis Chrestian
OL : Endrick est à Paris !
OL...

OL : Endrick est à Paris !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
FC Nantes...

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Par Louis Chrestian
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
ASSE...

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Par Louis Chrestian
ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !
ASSE...

ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Par Louis Chrestian
PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…
Equipe de France...

PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet