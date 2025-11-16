Real Madrid : blessé avec l’équipe de France, Mbappé va s’offrir un nouvel affrontement face au PSG

Le litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain va connaître un nouveau tournant, dès ce lundi.

Le feuilleton opposant Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain n’est pas prêt de se terminer. Selon Le Parisien, les deux parties se retrouvent ce lundi devant le conseil de prud’hommes de Paris pour une audience qui pourrait marquer un tournant dans l’un des conflits les plus médiatisés du football français.

L’attaquant de l’équipe de France, qui a quitté le rassemblement de ce mois de novembre sur blessure, réclame près de 55 millions d’euros au club parisien au titre d’impayés, comprenant des primes et des salaires qu’il estime dus pour la saison 2023-2024. À cela s’ajoute une demande majeure : la requalification de son CDD en CDI, une démarche rare dans le football professionnel et qui, selon ses avocats, révèle un manquement structurel du club à ses obligations contractuelles.

Mbappé dément la version du PSG

Cette demande de requalification supprime d’emblée la phase traditionnelle de conciliation, plongeant directement les deux parties dans un débat judiciaire frontal. Le jugement, toutefois, ne sera pas rendu avant plusieurs mois. Pour le PSG, qui assure qu’un accord avait été trouvé à l’été 2023 lors de la réintégration du joueur dans le groupe professionnel, les revendications de Mbappé sont infondées.

Selon le club, l’attaquant aurait renoncé à certaines sommes en contrepartie de son retour dans l’effectif. Une version fermement contestée par l’intéressé, qui assure n’avoir jamais validé le moindre abandon financier. Son avocate dénonce de son côté un club « mauvais payeur », mettant en cause une stratégie de pression exercée sur le joueur à l’époque du conflit.

Aucune solution trouvée depuis

La tension entre les deux camps remonte à l’été 2023, lorsque Mbappé, alors non prolongé, avait été mis à l’écart du groupe professionnel pendant plusieurs semaines. Malgré des interventions de la LFP et de la FFF, aucune solution n’avait été trouvée sur le plan sportif ou institutionnel. Une procédure parallèle devant le tribunal judiciaire reste d’ailleurs en cours, tandis que la saisie conservatoire obtenue temporairement par Mbappé a été annulée au mois de mai.

L’audience de ce lundi ne marquera donc que le début d’un nouvel épisode judiciaire. Mais une chose est sûre : l’issue de ce dossier pourrait avoir des répercussions durables, non seulement pour Mbappé et le PSG, mais aussi pour la gestion contractuelle dans le football professionnel français.