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ASSE – OGC Nice : gros malaise chez les supporters stéphanois avant les barrages !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 21:30
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L'ASSE vers les barrages

Les supporters de l’ASSE ne débordement pas d’optimisme avant les barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice. 

L’ambiance est loin d’être à l’euphorie du côté de l’ASSE à l’approche du barrage décisif contre l’OGC Nice. Si l’enjeu est énorme pour un retour ou un maintien dans l’élite, les supporters, eux, semblent surtout partagés… voire inquiets. Un sondage réalisé par But! sur la confiance avant la double confrontation révèle un climat très mitigé dans le Forez. À la question « Êtes-vous confiant avant les barrages contre l’OGC Nice ? », les réponses des supporters de l’ASSE sont claires :

  • Oui : 31,6 %
  • Non : 21,1 %
  • Mitigé : 47,4 %

Un optimisme en retrait à l’ASSE

La donnée la plus marquante reste la proportion de supporters mitigés, qui frôle la moitié des votants. Un signal fort qui montre que l’espoir existe encore, mais qu’il est largement teinté de prudence. Au total, près de 68,5 % des supporters ne se disent pas pleinement confiants, ce qui illustre un vrai climat d’incertitude avant le rendez-vous.

Une pression déjà bien installée chez les supporters

Entre doute, méfiance et espoir mesuré, l’ASSE aborde ces barrages dans une atmosphère lourde. Sportivement, le groupe devra rapidement transformer cette prudence en énergie positive pour tenter de renverser la situation sur le terrain. Une chose est sûre : les Verts joueront avec une pression maximale… et des supporters loin d’être totalement rassurés.

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