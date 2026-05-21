Philippe Montanier a décidé de maintenir le groupe de l’ASSE sous pression avant les barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice (26-29 mai).

À l’approche des barrages décisifs contre l’OGC Nice, l’ASSE met toutes les chances de son côté. Selon Peuple Vert, Philippe Montanier a décidé de renforcer temporairement son groupe professionnel avec plusieurs éléments issus de la réserve.

Montanier élargit son groupe avant Nice

Un choix stratégique à quelques jours d’un double affrontement capital pour l’avenir du club. Initialement programmé plus tôt, le barrage a été décalé en raison de la finale de Coupe de France disputée par Nice face au RC Lens. Une situation qui offre quelques jours supplémentaires de préparation aux Verts… et donc une opportunité de revoir l’organisation du groupe.

Ce mercredi, six jeunes joueurs ont ainsi été intégrés à l’entraînement avec l’équipe première de l’ASSE : Axel Dodote, Adam Baalal, Nathan Kasia, Mylan Toty, Jibril Othman et Noah Moulin. Une décision qui s’inscrit dans une logique de mise sous pression du groupe, mais aussi d’évaluation de solutions internes en cas de besoin.

Le projet de l’ASSE dépend des barrages

Dans le détail, les profils sont variés et permettent d’élargir les options de Montanier à tous les niveaux du terrain. Axel Dodote et Nathan Kasia viennent renforcer les solutions défensives, notamment dans l’axe, secteur clé face à une équipe niçoise réputée pour sa puissance offensive. Au milieu, Adam Baalal apporte de la densité et de l’énergie, tandis que Mylan Toty, Jibril Othman et Noah Moulin offrent davantage de profondeur et de créativité dans les zones offensives.

Au-delà de l’aspect purement sportif, cette intégration traduit aussi une volonté claire : maintenir une intensité maximale dans le groupe professionnel à l’approche d’un rendez-vous où chaque détail comptera. Car pour l’ASSE, ces barrages représentent bien plus que deux matchs. C’est tout un projet sportif qui pourrait basculer en fonction du résultat face à l’OGC Nice.