Un milieu de terrain de Rodez formé au Stade Rennais attise les convoitises de l’ASSE et du FC Nantes en vue du mercato estival.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que l’ASSE et le FC Nantes s’activent déjà sur plusieurs dossiers chauds de Ligue 2. Et un milieu de terrain de Rodez attire particulièrement les regards : Alexis Trouillet.

Auteur d’une saison très solide sous les couleurs du RAF, le joueur de 24 ans est devenu l’un des profils les plus convoités du championnat. Selon Peuple Vert, quatre clubs ont déjà pris des renseignements concrets : Angers, Brest, le FC Nantes… et l’ASSE.

Trouillet plaît à l’ASSE et au FC Nantes

Il faut dire que le parcours d’Alexis Trouillet force le respect. Formé au Stade Rennais, le milieu de 25 ans avait rapidement été repéré par l’OGC Nice, où il avait découvert la Ligue 1 et même l’Europa League très jeune. Après un prêt réussi à Auxerre, le Français avait tenté l’aventure au Panathinaïkos avant qu’une terrible rupture des ligaments croisés ne stoppe brutalement sa progression. Mais depuis son arrivée à Rodez, le milieu revit totalement.

Malgré une blessure à la cheville cette saison, Trouillet s’est imposé comme un élément majeur du système de Didier Santini. Son retour en janvier a même coïncidé avec la très belle série d’invincibilité du club ruthénois. Sur le terrain, son profil plaît énormément. Gros volume de jeu, qualité technique, activité incessante dans l’entrejeu et vraie discipline tactique : le joueur est considéré comme un véritable « marathonien » du milieu de terrain.

Un avantage local pour les Verts ?

Du côté de l’ASSE, un élément pourrait compter dans ce dossier : Alexis Trouillet est natif de Saint-Priest-en-Jarez, tout près de Saint-Étienne. Une proximité affective qui pourrait peser dans son choix final. Mais le FC Nantes compte également avancer ses pions pour renforcer son effectif après la relégation en Ligue 2.

Les Canaris recherchent justement des joueurs capables d’apporter de l’intensité et de la régularité dans l’entrejeu afin de viser une remontée immédiate. Pour l’instant, aucune décision définitive n’aurait été prise par le joueur. Les discussions devraient surtout s’accélérer après les barrages, moment choisi par le clan Trouillet pour étudier les différentes options.