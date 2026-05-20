Selon nos informations, le RC Lens et le FC Lorient ne sont pas les seuls à surveiller la situation de Martin Adeline (Troyes, 22 ans) en vue du Mercato.

Le dossier se réchauffe dangereusement pour le RC Lens. En quête d’un profil créatif capable d’apporter du liant et de la percussion entre les lignes, les Sang et Or ont ciblé Martin Adeline en vue du Mercato estival. À seulement 22 ans, le milieu offensif de l’ESTAC sort d’une saison admirable en Ligue 2 avec 10 buts et 11 passes décisives.

Adeline, le futur Thomasson du RC Lens ?

Au RC Lens, le profil séduit énormément. Mobile, technique, capable de casser des lignes balle au pied ou d’éclairer le jeu par la passe, Adeline possède ce registre hybride que recherche la cellule artésienne pour préparer l’après-Adrien Thomasson. Son activité dans le demi-espace et sa capacité à multiplier les courses verticales rappellent justement plusieurs qualités du milieu lensois.

Mais le dossier est loin d’être bouclé. Comme révélé par Foot Mercato, le FC Lorient suit également la situation du joueur de très près. Et selon nos informations, un troisième acteur s’est désormais invité : le RC Strasbourg. Le club alsacien aurait même déjà entamé des discussions autour d’un projet construit sur la continuité de la saison passée. Le RCSA met notamment en avant ses ambitions européennes futures, sa progression rapide ces derniers mois ainsi que la puissance financière et structurelle de BlueCo pour convaincre le joueur et son entourage.

Le RC Strasbourg surveille aussi le dossier

Un argument loin d’être anodin sur ce marché. Car même si le RC Lens peut s’appuyer sur son attractivité sportive et sa qualification en Ligue des Champions, la concurrence devient de plus en plus agressive sur les jeunes profils français à fort potentiel. Le RC Strasbourg veut clairement changer de dimension et semble prêt à accélérer rapidement sur ce type de dossier.

De son côté, Jean-Louis Lexa continue d’avancer sur plusieurs pistes pour renforcer l’effectif lensois. Mais dans ce dossier Adeline, les Sang et Or savent désormais qu’ils devront probablement lutter jusqu’au bout. Une bataille de Ligue 1 est bel et bien lancée.