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FRANCE

RC Lens Mercato : Elye Wahi vers un improbable retour cet été ?

Par William Tertrin - 20 Mai 2026, 08:00
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Selon une récente rumeur, le RC Lens serait prêt à retenter le coup Elye Wahi, deux ans après son départ.

Le mercato estival du RC Lens pourrait réserver une surprise assez étonnante. Selon les informations de MediaFoot, le club artésien réfléchirait sérieusement à un retour d’Elye Wahi pour la saison prochaine. Une rumeur à prendre tout de même avec de grosses pincettes.

Malgré un passage plutôt correct à Lens avec 12 buts en 36 matchs suite à un énorme transfert, Wahi s’est un peu perdu ensuite, mais son prêt de six mois à l’OGC Nice a totalement rebattu les cartes. Plus en confiance, plus incisif et retrouvé physiquement, Wahi a retrouvé des sensations en Ligue 1 avec 7 buts en 17 matchs.

Une aventutre contrastée pour Wahi à Lens

Malgré une aventure contrastée dans le Nord entre 2023 et 2024, Wahi avait laissé entrevoir tout son potentiel, notamment lors des soirées européennes. Beaucoup de supporters lensois gardent encore en mémoire ses performances en Ligue des champions, notamment face à Arsenal.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le Racing prépare un mercato ambitieux afin d’étoffer son secteur offensif. La direction artésienne sait aussi que plusieurs mouvements sont attendus cet été dans l’effectif lensois après une saison réussie.

À seulement 23 ans, Wahi conserve une vraie valeur marchande et un potentiel encore immense. Il ne devrait d’ailleurs pas rester à Nice et va revenir à Francfort, avant un éventuel nouveau départ.

Le Sporting Portugal également dans le dossier

Mais le RC Lens ne serait pas seul. Toujours selon MediaFoot, le Sporting CP suit également attentivement la situation du joueur. Un autre club portugais aurait aussi pris des renseignements récemment, preuve que le profil de Wahi retrouve de l’attractivité sur le marché européen.

Reste désormais à connaître les intentions de Francfort. Le club allemand ne semble plus compter sur lui pour 2026-2027 et pourrait faciliter un départ sous la forme d’un transfert sec ou d’un nouveau prêt avec option d’achat.

En tout cas, à Lens, l’idée d’un retour d’Elye Wahi paraît quand même assez farfelue, et ce même si Jean-Louis Leca semblait très attaché au joueur. Les supporters l’avaient d’ailleurs copieusement sifflé lors de son entrée en jeu lors d’un Lens-OM en novembre 2024 (1-3). Il devrait bénéficier du même traitement ce vendredi, lors de la finale de Coupe de France entre Lens et Nice.

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