Mercato : Elye Wahi à Nice, les supporters du RC Lens et de l’OM se déchaînent

L’OGC Nice rêve de s’offrir Elye Wahi cet hiver. Mais le projet de voir l’ex-buteur du RC Lens et de l’OM porter la tunique niçoise fait bondir les fans de ses anciens clubs.

L’idée d’un transfert d’Elye Wahi vers l’OGC Nice anime déjà les débats sur la Côte d’Azur, mais provoque avant tout la vive réaction des supporters de l’OM et du RC Lens. L’ancien Montpelliérain, qui a marqué la Ligue 1, reste très lié à ses anciens clubs. Sa possible arrivée sur la Promenade des Anglais a provoqué beaucoup de réactions chez les fans phocéens et sang et or.

Un contexte explosif à Nice, la greffe Wahi peut-elle prendre ?

Côté niçois, la pression est maximale. 13e de Ligue 1 après quinze journées, l’OGC traverse une crise de résultats et de confiance. Tensions entre joueurs et supporters, incidents impliquant des cadres comme Terem Moffi ou Jérémie Boga, changements de direction et retour de Jean-Pierre Rivère : l’instabilité règne. Dans ce climat, un recrutement offensif est vital pour relancer le groupe… mais intégrer un élément aussi controversé auprès du public national n’a rien d’évident.

L’attaque niçoise en panne et la priorité Elye Wahi

Le manque d’efficacité offensive pèse sur l’OGC Nice. Franck Haise, lucide sur le besoin urgent de renforts, aimerait miser sur Elye Wahi, comme révélé par Foot Mercato. À 22 ans, le Français connaît la Ligue 1 (44 buts en 125 matchs) et peut dynamiser le collectif grâce à sa vitesse et sa percussion. En difficulté à Francfort (14 apparitions, trois passes décisives, 1 but, seulement 400 minutes de jeu), sa valeur est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.

Francfort garde la main, la concurrence affûte ses arguments

Obtenir Wahi s’annonce compliqué. Malgré son faible temps de jeu, l’Eintracht Francfort ne semble pas pressé de s’en séparer et le Français est sous contrat jusqu’en 2030. Nice est loin d’être le seul à se pencher sur son cas : plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent également ce dossier brûlant. Rien n’assure pour l’instant que Wahi quitte l’Allemagne cet hiver – ni encore moins pour Nice, qui doit convaincre à la fois le joueur et son club d’adopter un nouveau projet.

Les supporters sont cash

Mais cette perspective de voir Wahi rejoindre Nice fait bondir les tribunes du Vélodrome et de Bollaert. Les critiques sur X n’ont pas cessé de pleuvoir de la part des supporters lensois et marseillais, qui ont un avis assez tranché sur la rumeur.

« Haise il veut vraiment couler ce club 🤣 » « Comment tomber de plus en plus bas 👌😂 » « Wahi avec Haise alors que ça n’avait pas trop marché à Lens. Arrêtez » « Pourtant il a vu ce que ça a donné à Lens » « Déjà que les supporters ont marre de Boga et Moffi… Soyez certains que c’est pire. »

Nice va-t-il franchir le pas ?

Le dossier Elye Wahi cristallise toutes les attentes mais aussi toutes les polémiques autour de l’OGC Nice cet hiver. La concurrence féroce, la défiance venue de Marseille et de Lens, et l’incertitude sur la volonté de Francfort promettent un feuilleton vibrant sur la Côte d’Azur. Pour Nice, réussir ce pari serait doublement marquer les esprits : sportivement… et dans la guerre d’images menée sur toute la scène Ligue 1.