OM, RC Lens Mercato : un gros clash sur le point de précipiter le retour de Wahi en Ligue 1 ?

L’aventure tourne au fiasco pour Elye Wahi à Francfort. Son entrée cata face à Cologne samedi a acté la rupture avec son entraîneur, et un départ est devenu inévitable cet hiver. En Ligue 1 ?

L’intégration d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort tourne court. L’ancien de l’OM et du RC Lens, arrivé à l’hiver 2025, n’a toujours pas ouvert son compteur en 10 matchs de Bundesliga, accumulant seulement 320 minutes de jeu cette saison. Son entrée ratée à la 78e face à Cologne samedi, ponctuée d’erreurs techniques et d’une attitude désabusée, a scellé sa rupture avec l’entraîneur Dino Toppmöller. Le malaise est profond, et la confiance entre les deux parties semble définitivement rompue.

Dans l’entourage du club, l’avenir de Wahi fait désormais débat. Difficile pour le joueur – dont la valeur est redescendue à 18 millions d’euros – de justifier le moindre sursis. Les supporters et la direction constatent son incapacité à s’imposer en Bundesliga.

Le staff de Francfort acte la rupture : place au mercato

L’heure n’est plus à la patience à Francfort, qui avait déboursé 26 millions d’euros, plus 3 de bonus pour l’arracher à l’OM. En conférence de presse, Toppmöller n’a pas caché son agacement après la dernière prestation de son attaquant. « À la fin, nous devons évidemment aussi parler des joueurs qui sont entrés et qui n’ont absolument pas plaidé en faveur de plus de temps de jeu », a-t-il lancé, visant clairement Wahi. Ces dernières semaines, l’ex-Montpelliérain s’est retrouvé isolé, perdant l’appui du staff et d’une partie du vestiaire.

La perspective d’un départ dès cet hiver semble donc inévitable. Selon Bild, la page est déjà tournée : Elye Wahi se rapproche clairement de la sortie, et l’intérêt pour Francfort est de limiter les dégâts d’un investissement qui n’a pas porté ses fruits.

Wahi se rapproche-t-il de la Ligue 1 ?

Et un grand retour en Ligue 1 a été évoqué récemment. En effet, le profil du jeune buteur intéresse déjà plusieurs équipes françaises, à commencer par le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le Paris FC. Sous contrat à Francfort jusqu’en 2030, Elye Wahi pourrait donc déjà tourner la page Bundesliga dès janvier. L’ambiance au sein du club s’est refroidie, et le mercato hivernal annonce une bataille de coulisses pour s’attacher ses services. Une chose est sûre : de nouveaux prétendants ne tarderont pas à se manifester pour offrir un nouveau départ à ce talent trop vite bousculé.