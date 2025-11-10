De nouveaux clubs de Ligue 1 se montrent intéressés par Elye Wahi (Francfort) en janvier, dont les grands rivaux du RC Lens et de l’OM, deux de ses anciennes couleurs.

Nous l’avons relayé précédemment : en échec à l’Eintracht Francfort, où il a été transféré en janvier dernier et où il n’a marqué qu’un but en treize apparitions depuis le début de la saison, Elye Wahi devrait quitter l’Allemagne cet hiver. Selon Ekrem Konur, l’attaquant de 22 ans priorise un retour en Ligue 1. Et il ne manque pas de courtisans. Le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le Paris FC ont déjà fait part de leur intérêt. Konur ajoute deux nouveaux clubs, qui vont faire grincer les dents de ses anciens employeurs.

Lille et Lyon sur le coup ?

Le journaliste turc assure que le LOSC et l’OL se seraient en effet ajoutés à la liste des clubs intéressés. Lille, c’est évident le grand rival du RC Lens, où Wahi a joué en 2023-24, et Lyon l’un de ceux de l’OM, où il n’est resté que cinq mois, d’août 2024 à janvier 2025. Le natif de Courcouronnes, en banlieue parisienne, a déjà prouvé par le passé que ça ne le dérangeait pas de jouer chez l’ennemi puisqu’il avait signé à Marseille alors qu’il avait assuré dans une émission de radio qu’il n’irait jamais car il est supporter du PSG…

Wahi peut-il pour autant rejoindre Lille ou Lyon ? Cela semble peu probable. Parce qu’à Lille, il y a déjà Olivier Giroud et Hamza Igamane, et parce que l’OL privilégie la piste Endrick (Real Madrid). Sans parler du fait que les Gones n’envisageraient qu’un prêt alors que l’Eintracht Francfort privilégie un transfert, lui qui a déboursé 26 M€ en janvier pour s’assurer les services du flop Wahi…