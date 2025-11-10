Vainqueur de l’OM (2-1) et de l’AS Monaco (4-1), le RC Lens peut-il ambitionner de décrocher un deuxième titre de champion ? Nos journalistes en débattent.

Et pourquoi pas ?

« Dans cette Ligue 1 où le dopage financier qatari n’a aucune limite, c’est le PSG qui décide s’il veut être champion ou pas. C’est terrible mais c’est comme ça. Si le club de la capitale continue d’être plombé par les blessures, de payer la note de son inespérée saison 2024-25, alors l’OM, le RC Lens ou l’OL auront un bon coup à jouer. Pourquoi les Sang et Or ne pourraient-ils pas croire en leur chance ? Oui, l’OM semble mieux armé mais il joue la Champions League, ce qui lui prend énormément d’énergie, et il doit garder la tête froide dans un contexte bouillant, ce qui n’est jamais évident. Le Racing, lui, avance sereinement, sans se prendre la tête et, surtout, avec un jeu déjà très bien huilé.

J’ai suivi de près le titre de 1998 et le contexte était un peu le même. Paris, Marseille et Monaco étaient les favoris. Ils étaient tombés les uns après les autres pour ne laisser que Lens et Metz se battre pour le titre. Cette année, les Lorrains ne se mêleront pas à la lutte pour le titre mais les hommes de Pierre Sage ont la possibilité de faire aussi bien que les héros du Druide Daniel Leclercq. A l’époque, personne n’y croyait, même pas eux. L’histoire avait été belle, ce serait bien qu’elle se répète. »

Raphaël NOUET

Attention à ne pas s’emballer

« Comme Pierre Sage le dit très bien, attendons d’abord les 35 points avant de viser plus haut ! Plus sérieusement, on commence à comprendre que Lens ne va pas seulement jouer le maintien cette saison. Cependant, de là à parler de titre, je ne m’avancerai pas trop non plus. Nous ne sommes qu’à la 12e journée, et une saison est très longue. Être 3e à la trêve est déjà une sacrée performance, mais attention à ne pas s’emballer. Malgré des bons résultats face aux concurrents directs, un enchaînement compliqué arrive d’ici la trêve de Noël, dont le choc contre Strasbourg.

La régularité sur l’ensemble de la saison sera également à surveiller, surtout que Lens va devoir se passer de Mamadou Sangaré pour quelques matchs au milieu de terrain, étant donné qu’il disputera la CAN. Une grosse absence quand on voit son influence dans le onze. Après, on peut toujours se permettre de rêver et c’est d’ailleurs comme ça que les plus belles histoires ont eu lieu, comme quand Brest a terminé 3e, ou quand Lille a terminé champion en 2021. Mais il est encore trop tôt pour penser à tout cela. Comme on sait très bien le dire dans le monde du football : « il faut prendre match après match ».

William TERTRIN