RC Lens : après Monaco, Sage fixe un premier objectif qui va faire halluciner les supporters
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
Raphaël Nouet
9 novembre 2025

Alors que le RC Lens est co-leader de L1 après son succès à Monaco (4-1), Pierre Sage préfère parler… du maintien, à l’image d’un Guy Roux dans les années 90 !

On vous parle d’un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître… Dans les années 90, à chaque fois que l’AJ Auxerre pointait le bout de son nez dans les hauteurs du classement de Ligue 1 – ce qui arrivait souvent -, Guy Roux jouait les modestes en assurant ne penser qu’au maintien. La blague a fonctionné jusqu’en 1996, année où l’AJA a fini par décrocher le titre de champion de France. On n’en est pas encore là pour le RC Lens mais le parallèle est évident. Surtout que Pierre Sage a fait une Guy Roux hier soir à Monaco, où son équipe s’est brillamment imposée !

« Il faut encore trois matches pour être maintenus en Ligue 1 »

Interrogé sur le fait qu’avec 25 points, le RC Lens partageait la tête du championnat avec l’OM, en attendant le résultat du PSG à Lyon ce soir, l’entraîneur artésien a répondu : « Il faut encore trois matches pour être maintenus en Ligue 1 ». Le maintien n’est évidemment dans aucune tête sang et or, qu’il s’agisse des joueurs, du staff et encore moins des supporters, qui peuvent se mettre à rêver. Le Racing réalise en effet le troisième meilleur démarrage de son histoire. Si le titre paraît difficilement jouable à cause de la différence de budgets abyssale entre le club du Qatar et la concurrence, une place en Champions League est un objectif réel.

A l’instar de Florian Thauvin, Pierre Sage a aussi loué l’état d’esprit de son groupe : « Ça ressemble à un club que j’avais connu en National 2, en termes de famille. Voir ça au plus haut niveau, c’est vraiment très surprenant. Et c’est surtout très sympa à vivre au quotidien. Je tiens à féliciter tous les gens qui travaillent dans ce club et qui entretiennent cette chose-là. Parce que quand on arrive ici, on est très bien accueilli et c’est très facile de s’intégrer. Mais malheureusement, ce genre de choses va me coûter un resto ! Donc c’est bien, mais ça coûte un peu (sourire) ».

