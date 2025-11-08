Le RC Lens s’est imposé sans trembler ce soir à Louis-II (4-1), mettant l’AS Monaco à cinq points. LEs hommes de Pierre Sage ont réalisé une prestation impressionnante.

Il y a six jours, le RC Lens s’était imposé 3-0 à Bollaert contre Lorient mais même Pierre Sage avait trouvé ce succès laborieux. Les Merlus auraient pu revenir à 1-1 en seconde période s’ils n’avaient pas manqué un pénalty. Juste après, ils avaient implosé. Mais le succès 4-1 des Sang et Or à Monaco ce soir n’est pas en trompe-l’œil, bien au contraire ! Certes, l’ASM a eu la première grosse occasion, à la 4e minute. Mais Golovin a perdu son face-à-face avec Risser et le mérite en revient au gardien lensois. La suite de la partie a été largement à l’avantage du RC Lens, qui a marqué par Edouard (21e), Saïd (40e, 60e) et Sangaré (45e). Surclassée, l’AS Monaco a égalisé par Balogun sur pénalty (37e) mais elle n’a tenu le score que trois minutes.

Une ligne d’attaque au top

Un grand mérite revient à la ligne d’attaque Thauvin-Edouard-Saïd, bien appuyée par Sangaré. Les trois de devant ont combiné et mis au supplice la défense monégasque. Thauvin a été à l’origine du premier but via une percée plein axe (bien aidé par des arrières adverses dépassés !) et du quatrième via un corner déposé sur la tête de Saïd. Edouard a ouvert le score en se trouvant au bon endroit au bon moment dans la surface. Saïd, lui, a redonné l’avantage à son équipe d’une grosse frappe du gauche dans la lucarne monégasque après un contre express. Enfin, Sangaré a réalisé un petit festival, là aussi bien aidé par la passivité des Asémistes, avant de conclure d’une frappe croisée.

Si la ligne offensive artésienne a été plus en vue, toute l’équipe est à féliciter. On l’a écrit, Risser a réalisé l’arrêt qui change tout à la 4e minute, après une erreur de débutant de ses dix partenaires, qui étaient montés sur un corner. Il a également repoussé un pénalty de Fati dans les arrêts de jeu. La défense a bien résisté aux timides assauts des joueurs du Rocher alors que le milieu a remporté le duel avec son homologue. Ce soir, le RC Lens est 2e du championnat, en attendant le résultat de Lyon-PSG. En deux semaines, il a battu l’OM (2-1) et l’ASM, deux représentants français en Champions League. C’est dire son niveau et ce à quoi il peut aspirer cette saison !