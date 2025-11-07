Dans un entretien pour So Foot, Florian Thauvin est revenu sur son passage au Mexique… avec un clin d’œil pour le LOSC, grand rival du RC Lens.

Homme fort du projet du RC Lens cette saison, Florian Thauvin retrouve une seconde jeunesse à 32 ans. Mais tout n’a pas été facile pour le milieu offensif, qui a vécu une petite descente aux enfers lors de son départ de l’OM en 2021.

Il a pris la décision de s’exiler au Mexique pour rejoindre les Tigres et retrouver André-Pierre Gignac, son ancien coéquipier à Marseille. Mais cette parenthèse a viré au cauchemar, et Thauvin a fini par être jeté dehors, avant de signer à l’Udinese en Italie en 2023.

Le LOSC cité en exemple par Thauvin

Dans un entretien pour So Foot, Thauvin s’en est pris aux Tigres, et a d’ailleurs eu des mots positifs… pour le LOSC, grand rival du RC Lens, malgré le fait qu’il n’ait jamais joué aucun match avec les Dogues. « On peut dire tout ce qu’on veut avec Lille, mais ils se sont mis d’accord avec un autre club (l’OM) et ont gagné de l’argent sur mon transfert. Tigres, ils m’ont viré. J’ai été licencié sans motif du jour au lendemain, alors que j’avais signé un contrat de cinq ans. Ce n’est pas légal », a tonné le champion du Monde 2018.

Mais malgré les épreuves traversées à l’étranger, Florian Thauvin a su rebondir et retrouver un second souffle en Ligue 1, confirmant que sa résilience reste l’une de ses plus grandes forces.