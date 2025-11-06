Pas au top de sa forme depuis plusieurs semaines au RC Lens, Florian Thauvin a une occasion en or de se remettre à niveau.

Tête d’affiche du recrutement lensois l’été dernier, Florian Thauvin n’a pas tardé à convaincre au RC Lens. Dès son premier match en amical contre Leipzig, il délivrait déjà un caviar pour Matthieu Udol. Il semblait ensuite monter en puissance en Ligue 1, avec notamment une performance de haut vol contre le LOSC dans le derby. Au point d’envisager un retour en équipe de France durant la trêve d’octobre. Pas convoqué dans la liste initiale, il est finalement venu suppléer un Bradley Barcola blessé.

Plus de 6 ans après son dernier match en sélection, Thauvin a donc signé son grand retour, qui plus est en marquant contre l’Azerbaïdjan dans la foulée de son entrée en jeu en fin de match. Moins en vue contre l’Islande, il a également été moins rayonnant lors de son retour à Lens. Son match face à Auxerre avant la trêve était déjà assez décevant, et ça s’est ensuite confirmé contre le Paris FC, Metz, ou encore Lorient plus récemment. Son match contre l’OM a été plutôt positif, même si son comportement avait fait polémique.

À l’approche du choc contre Monaco samedi, on se demande donc quand est-ce que Florian Thauvin sera vraiment de retour, lui qui déclarait le 2 octobre dernier : « D’ici un mois et demi, on pourra voir la meilleure version de moi-même ».

Thauvin pile à l’heure pour le choc contre Strasbourg ?

Pierre Sage, coach lensois, a tenté de répondre à cette question, en reconnaissant d’abord que le retour de Thauvin en EDF était peut-être un trompe-l’œil pour son milieu offensif. « Je pense qu’à ce moment-là (avant sa sélection), il était à un niveau de fraîcheur, de dynamisme, d’enthousiasme qui était très élevé, avec le niveau de réussite qui va avec. Et c’est vrai que la période post-équipe de France a été plus difficile pour lui. Ça peut s’expliquer de différentes manières. Peut-être que le fait d’avoir moins coupé que les autres a généré de la fatigue. Lorsqu’on est en sélection, on travaille un peu moins à des rythmes élevés, alors que lui a besoin de beaucoup travailler. Cela lui a peut-être aussi fait perdre, à un moment donné, un peu de rythme. Et la dernière chose, c’est peut-être qu’il attendait énormément de choses en étant sélectionné. Le fait de pouvoir rentrer, marquer et d’enchaîner par du temps de jeu… peut-être qu’il attendait justement de confirmer sa première bonne prestation en étant décisif sur le deuxième match. Et peut-être qu’effectivement, ça a impacté son mental. Et donc le retour de sélection s’est peut-être fait avec un sentiment d’inachevé ».

Pour Sage, la trêve internationale de novembre devra désormais permettre à Thauvin de se remettre à niveau : « Dans tous les cas, ça ne doit pas remettre en cause le fait qu’il puisse y retourner (en sélection). Et ça ne doit pas remettre en cause la nécessité qu’il a d’être performant en club pour y retourner. Je pense qu’aujourd’hui, son attention est surtout portée sur le fait d’être déjà performant avec Lens, avant de pouvoir être à nouveau sélectionnable avec l’équipe de France. Et donc je pense que la prochaine trêve internationale sera décisive ».

Pas rappelé par Didier Deschamps en ce mois de novembre, Thauvin a donc l’occasion de se refaire une santé pour respecter les délais qu’il s’était fixés. Pile à l’heure pour le choc face à Strasbourg le 22 novembre ? C’est ce qu’on verra…

Tous propos rapportés par Lensois.com.