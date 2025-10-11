Real Madrid : après Mbappé, un autre titulaire out pour le Clasico ?
RC Lens : un but et des records… la renaissance de Thauvin en équipe de France

RC Lens : un but et des records… la renaissance de Thauvin en équipe de France
William Tertrin
11 octobre 2025

2313 jours après sa dernière sélection le 11 juin 2019, Florian Thauvin a fait son grand retour en équipe de France, et il a consommé ces retrouvailles de la plus belle des manières avec un but.

Il y a des soirs qui réconcilient un joueur avec son destin. Vendredi, au Parc des Princes, Florian Thauvin a vécu l’un de ceux-là. Plus de six ans après sa dernière apparition sous le maillot bleu, l’attaquant du RC Lens a signé un retour fracassant face à l’Azerbaïdjan (3-0), ponctué d’un but superbe — une reprise acrobatique deux minutes seulement après son entrée en jeu à la place d’un Kylian Mbappé diminué à la cheville.

« C’est une leçon de vie »

Rappelé à la surprise générale pour pallier la cascade de forfaits (Barcola, Dembélé, Doué, Thuram, Kolo Muani), le champion du Monde 2018 n’imaginait plus revoir Clairefontaine. « Incroyable, c’est un peu un rêve là, j’ai un peu de mal à atterrir », a savouré Thauvin au micro de TF1.

« C’est une grande satisfaction, c’est beaucoup de bonheur et c’est surtout une fierté parce que jouer pour la France, c’est quelque chose qui me tient à cœur, c’est à l’intérieur de moi. J’ai tellement rêvé de revenir en équipe de France que je m’étais dit que si un jour j’avais la chance de jouer quelques minutes, je donnerais tout. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui, j’ai été récompensé. C’était très émouvant parce que toute ma famille était au stade. C’est une leçon de vie, ça montre que quand on ne baisse pas les bras et qu’on continue de travailler, ça finit toujours par payer. Sur les deux dernières sélections, c’est deux buts. »

« J’ai des étoiles dans les yeux ce soir »

Très ému, le Lensois a ensuite partagé toute la symbolique de ce moment rare : « J’ai des étoiles dans les yeux ce soir. Je suis comme un enfant. Avoir ces quelques minutes, marquer un but devant mon fils, c’est la première fois qu’il me voit en équipe de France. C’est un moment important pour ma famille et moi. »

Thauvin ne s’est pas arrêté là : « Ma plus grande fierté est de ne jamais avoir baissé les bras et toujours continué à travailler même quand c’était plus difficile. Je n’ai pas de rancœur ou d’animosité (sur les sifflets). Ce n’est pas quelque chose qui me touche. Après mon but, tout le monde a célébré et était heureux. C’est ce qu’il faut retenir. À un moment donné, j’étais plus proche d’arrêter ma carrière que de revenir en équipe de France. Ma ligne de conduite a toujours été la même. Je suis arrivé à une maturité que je n’avais pas avant. »

Deschamps : « On attend ça des joueurs qui rentrent »

De son côté, Didier Deschamps, son sélectionneur, n’a pas caché sa satisfaction. « Sur un plan individuel, il a cette adresse devant le but. Il m’a remercié, mais c’est moi qui le remercie. On attend ça des joueurs qui rentrent », a salué le sélectionneur.

Un joli clin d’œil du destin d’ailleurs : Thauvin devient le premier joueur de Lens à marquer avec les Bleus depuis Philippe Vercruysse, en 1986 contre l’Argentine… déjà au Parc des Princes. Et comble de symbolisme, il égale un record tenu par son propre entraîneur : entre deux buts en Bleu, il s’est écoulé 6 ans et 3 mois, soit le plus long intervalle depuis… Didier Deschamps lui-même (6 ans et 11 mois entre 1990 et 1997).

Une histoire de persévérance

À 32 ans, Florian Thauvin n’est plus le même homme. Moins fougueux, plus lucide, il incarne cette génération qui a appris la patience. Et pour lui, le destin a choisi le plus beau théâtre : un but en Bleu, au Parc, devant son fils et sous les yeux de Deschamps. Le football aime ces histoires de rédemption. Florian Thauvin vient d’en écrire une des plus belles.

