Personne ne l’avait vu venir. Et pourtant, Florian Thauvin est de retour en équipe de France ! Plus de cinq ans après sa dernière apparition, le champion du monde 2018 retrouve enfin le maillot bleu. Une renaissance qui fait déjà vibrer le vestiaire tricolore… et toute la France du foot.

Plus de 5 ans d’absence, un record à battre !

C’est un retour digne d’un film. 77 matchs des Bleus ont défilé sans lui depuis sa dernière apparition, en juin 2019, face à Andorre. Ce soir-là, il avait marqué et délivré une passe décisive, avant de disparaître des radars.

Quasiment six ans plus tard, Thauvin revient par la grande porte, profitant d’une série de forfaits (dont Barcola) pour rappeler à tous qu’il n’a jamais rien lâché. S’il foule la pelouse face à l’Azerbaïdjan ou à l’Islande, il battra un record historique : celui du plus long écart entre deux sélections. Un symbole fort pour un joueur que beaucoup pensaient perdu pour le très haut niveau. Benzema qui était de retour après 5 ans d’absence en sélection devrait donc être battu par Florian Thauvin !

Un vestiaire en feu pour son retour

Quand la nouvelle est tombée, le vestiaire des Bleus a explosé de joie.

Kylian Mbappé, son complice du sacre 2018, a accueilli le retour de “Flo” avec un large sourire.

Les images de la Fédération parlent d’elles-mêmes : rire, émotion, complicité.

Les plus jeunes, eux, n’en reviennent toujours pas :



“C’est la première fois que je le vois ici. Il a connu les sommets, il peut beaucoup nous apporter”, confie William Saliba. Même son de cloche pour Jean-Philippe Mateta :

“On sent que c’est un bon type, il mérite ce retour.”

Dans ce groupe jeune, Thauvin incarne l’expérience et la rage de revivre. Un retour qui transcende le vestiaire, et qui rappelle que le maillot bleu n’oublie jamais ses héros.

Thauvin, entre émotion et revanche

L’émotion était palpable à son arrivée à Clairefontaine :

“C’est presque comme une première sélection. J’ai traversé des moments très durs… C’est incroyable d’être là.”

Mais derrière l’émotion, il y a une vraie faim de performance. Revenu à un excellent niveau à Lens, Thauvin veut prouver qu’il peut encore faire la différence chez les Bleus.

Vers une nouvelle épopée bleue ?

C’est peut-être le début d’une deuxième vie en bleu pour Thauvin.

À 32 ans, il n’a plus rien à prouver… mais tout à revivre.

Et dans un groupe en pleine mutation, son leadership naturel et sa détermination pourraient être la clé pour relancer la machine tricolore.

Le football adore les histoires de résilience.

Et celle de Florian Thauvin, de l’ombre à la lumière, a tout d’un scénario que même Hollywood n’aurait pas osé écrire.