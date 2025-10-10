ASSE : un indésirable d’Horneland a trouvé le moyen de se relancer !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Florian Thauvin, le come-back inattendu qui fait trembler les Bleus !

Florian Thauvin, le come-back inattendu qui fait trembler les Bleus !
Louis Chrestian
10 octobre 2025

Personne ne l’avait vu venir. Et pourtant, Florian Thauvin est de retour en équipe de France ! Plus de cinq ans après sa dernière apparition, le champion du monde 2018 retrouve enfin le maillot bleu. Une renaissance qui fait déjà vibrer le vestiaire tricolore… et toute la France du foot.

Plus de 5 ans d’absence, un record à battre !

C’est un retour digne d’un film. 77 matchs des Bleus ont défilé sans lui depuis sa dernière apparition, en juin 2019, face à Andorre. Ce soir-là, il avait marqué et délivré une passe décisive, avant de disparaître des radars.
Quasiment six ans plus tard, Thauvin revient par la grande porte, profitant d’une série de forfaits (dont Barcola) pour rappeler à tous qu’il n’a jamais rien lâché. S’il foule la pelouse face à l’Azerbaïdjan ou à l’Islande, il battra un record historique : celui du plus long écart entre deux sélections. Un symbole fort pour un joueur que beaucoup pensaient perdu pour le très haut niveau. Benzema qui était de retour après 5 ans d’absence en sélection devrait donc être battu par Florian Thauvin !

Un vestiaire en feu pour son retour

Quand la nouvelle est tombée, le vestiaire des Bleus a explosé de joie.
Kylian Mbappé, son complice du sacre 2018, a accueilli le retour de “Flo” avec un large sourire.
Les images de la Fédération parlent d’elles-mêmes : rire, émotion, complicité.
Les plus jeunes, eux, n’en reviennent toujours pas :

“C’est la première fois que je le vois ici. Il a connu les sommets, il peut beaucoup nous apporter”, confie William Saliba. Même son de cloche pour Jean-Philippe Mateta :

“On sent que c’est un bon type, il mérite ce retour.”

Dans ce groupe jeune, Thauvin incarne l’expérience et la rage de revivre. Un retour qui transcende le vestiaire, et qui rappelle que le maillot bleu n’oublie jamais ses héros.

Thauvin, entre émotion et revanche

L’émotion était palpable à son arrivée à Clairefontaine :

“C’est presque comme une première sélection. J’ai traversé des moments très durs… C’est incroyable d’être là.”

Mais derrière l’émotion, il y a une vraie faim de performance. Revenu à un excellent niveau à Lens, Thauvin veut prouver qu’il peut encore faire la différence chez les Bleus.

Vers une nouvelle épopée bleue ?

C’est peut-être le début d’une deuxième vie en bleu pour Thauvin.
À 32 ans, il n’a plus rien à prouver… mais tout à revivre.
Et dans un groupe en pleine mutation, son leadership naturel et sa détermination pourraient être la clé pour relancer la machine tricolore.

Le football adore les histoires de résilience.
Et celle de Florian Thauvin, de l’ombre à la lumière, a tout d’un scénario que même Hollywood n’aurait pas osé écrire.

Equipe de FranceRC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un indésirable d’Horneland a trouvé le moyen de se relancer !

Par William Tertrin
PSG : le plan fou de Fabian Ruiz pour continuer à marquer l’histoire du club
Ligue 1...

PSG : le plan fou de Fabian Ruiz pour continuer à marquer l’histoire du club

Par William Tertrin
FC Barcelone : gros coup dur pour Dani Olmo
FC Barcelone...

FC Barcelone : gros coup dur pour Dani Olmo

Par William Tertrin
PSG : Le geste dingue de Kvaratskhelia
PSG...

PSG : Le geste dingue de Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian
ASSE : Davitashvili retenu à prix d’or… Il fait déjà exploser sa valeur !
ASSE...

ASSE : Davitashvili retenu à prix d’or… Il fait déjà exploser sa valeur !

Par Louis Chrestian
Florian Thauvin, le come-back inattendu qui fait trembler les Bleus !
Equipe de France...

Florian Thauvin, le come-back inattendu qui fait trembler les Bleus !

Par Louis Chrestian
OL : 60 M€ pour Fofana ? Les géants européens se battent déjà pour lui !
Mercato...

OL : 60 M€ pour Fofana ? Les géants européens se battent déjà pour lui !

Par Louis Chrestian
Stassin retenu de force par l’ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !
ASSE...

Stassin retenu de force par l’ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le cauchemar continue pour Ben Old
ASSE...

ASSE : Le cauchemar continue pour Ben Old

Par Louis Chrestian
LOSC : Aboubacar Diarra, le phénomène malien qui affole le mercato
Ligue 1...

LOSC : Aboubacar Diarra, le phénomène malien qui affole le mercato

Par Louis Chrestian
ASSE : Léo Pétrot revient sur son départ et sa prolongation avortée…
ASSE...

ASSE : Léo Pétrot revient sur son départ et sa prolongation avortée…

Par Louis Chrestian
l’OL et Strasbourg font le forcing pour Fabio Carvalho
Mercato...

l’OL et Strasbourg font le forcing pour Fabio Carvalho

Par Louis Chrestian
Real madrid : Trois cibles majeures dans le viseur !
Liga...

Real madrid : Trois cibles majeures dans le viseur !

Par Louis Chrestian
Jonathan David, toujours dans le viseur de l’OM !
Juventus Turin...

Jonathan David, toujours dans le viseur de l’OM !

Par Louis Chrestian
Rennes : Laurent Blanc le pari osé qui séduit certains supporters rennais !
Stade Rennais...

Rennes : Laurent Blanc le pari osé qui séduit certains supporters rennais !

Par Louis Chrestian
L'entrée du Campus PSG.
Ligue 1...

Une grosse crise interne secoue le PSG !

Par Raphaël Nouet
ASSE : un ancien héros de la Gambardella brille comme jamais !
ASSE...

ASSE : un ancien héros de la Gambardella brille comme jamais !

Par Laurent Hess
Nayef Aguerd (OM)
Mercato...

OM Mercato : quelle est la meilleure recrue estivale à Marseille ?

Par Bastien Aubert
Vinicius Junior au cœur d’un scandale intime !
Liga...

Vinicius Junior au cœur d’un scandale intime !

Par Louis Chrestian
Thiago Motta à l'Allianz Stadium lors de son passage à la Juventus Turin.
Ligue 1...

Stade Rennais : après avoir refusé la succession de Beye, Thiago Motta va filer en Liga

Par Raphaël Nouet
Olivier Giroud lors de l'échauffement du match entre le LOSC et le PSG.
Ligue 1...

Le LOSC, le PSG, son avenir et même les Bleus : les vérités d’Olivier Giroud

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal en action lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal victime de déstabilisation !

Par Raphaël Nouet
FC Nantes : faut-il prolonger Anthony Lopes ?
FC Nantes...

FC Nantes : faut-il prolonger Anthony Lopes ?

Par Louis Chrestian
Lucas Stassin célébrant son but à Amiens avec ses coéquipiers.
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin en remet une couche sur son avenir !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet