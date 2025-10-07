OM Mercato : Rabiot sort du silence et accuse l’OM de trahison !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens, équipe de France : Thauvin savoure son retour chez les Bleus

Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
Laurent Hess
7 octobre 2025

L’attaquant du RC Lens s’est confié sur les réseaux de l’équipe de France…

Florian Thauvin est de retour en équipe de France suite à la blessure de Bradley Barcola. Auteur de débuts remarquables avec le RC Lens, l’ailier de 32 ans a été récompensé par Didier Deschamps, lui qui n’avait plus été appelé depuis 77 matches en Bleu ! Il s’agit du plus gros écart entre deux convocations pour un joueur dans l’histoire de la sélection nationale. « Si on m’avait dit ce matin en me levant que je serais là ce soir… », a souri Thauvin devant les caméras de l’équipe de France, hier soir en arrivant à Clairefontaine.

Thauvin de retour en Bleu avec un enthousiasme de Junior

Avant de se confier plus longuement dans une vidéo officielle de la FFF. « C’est incroyable. Un peu de mal à réaliser pour l’instant. J’étais tellement loin à un moment donné qu’il faut être réaliste avec la situation. Mais j’avoue que tant qu’on est un joueur de foot, on l’a toujours dans un coin de notre tête, surtout quand y a participé pendant un moment. J’ai eu la chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c’est toujours dans un coin de la tête. Je reviens avec l’objectif de prendre du plaisir. C’est une vraie fierté d’être de retour dans cette équipe de France. Je pense qu’il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier quand on vient en équipe de France, c’est que ça reste une chance, c’est un privilège. Bizarrement, ce n’est pas ma première sélection mais c’est tout comme. Parce que j’ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que c’est un peu comme si c’était la première. » Heu-reux, Thauvin !

Equipe de FranceOMRC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM Mercato : Rabiot sort du silence et accuse l’OM de trahison !
Equipe de France...

OM Mercato : Rabiot sort du silence et accuse l’OM de trahison !

Par Laurent Hess
PSG : Ousmane Dembélé va présenter son Ballon d’Or à Evreux
Ligue 1...

PSG : Ousmane Dembélé va présenter son Ballon d’Or à Evreux

Par Laurent Hess
Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
Equipe de France...

RC Lens, équipe de France : Thauvin savoure son retour chez les Bleus

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : la presse catalane fustige un choix de Deco
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la presse catalane fustige un choix de Deco

Par Laurent Hess
Stade Rennais : tensions avec Samba et Fofana, Habib Beye démasqué dans son double jeu ?
RC Lens...

Stade Rennais : tensions avec Samba et Fofana, Habib Beye démasqué dans son double jeu ?

Par Laurent Hess
ASSE : bonne nouvelle pour le jeune Paul Eymard
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle pour le jeune Paul Eymard

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les 4 leviers à activer pour redresser le Barça

Par Bastien Aubert
PSG : Zaïre-Emery cash sur son début de saison et ses objectifs
PSG...

PSG : Zaïre-Emery cash sur son début de saison et ses objectifs

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : le projet de Luis Castro est-il une vaste fumisterie ?

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Etienne Green au Danemark
ASSE...

ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Etienne Green au Danemark

Par Laurent Hess
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Endrick (Real Madrid) 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une autre recrue clinquante que Rashford déjà sur le départ !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi, la phrase choc qui a secoué le vestiaire après le Mercato et l’affaire Rabiot !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match contre Reims.
ASSE...

ASSE : très bonne nouvelle pour la montée en Ligue 1 !

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé
Equipe de France...

Équipe de France : Mbappé (Real Madrid) au cœur d’une nouvelle polémique après Barcola (PSG) !

Par Bastien Aubert
Toni Kroos
FC Barcelone...

Real Madrid : Toni Kroos démonte le FC Barcelone et humilie Flick avec une punchline monstrueuse !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès en remet une énorme couche sur Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
La joie de Florian Thauvin après son but face au LOSC.
Ligue 1...

Revue de presse : nouvelles révélations chocs sur Beye à Rennes, Thauvin se démarque déjà en Bleu

Par Laurent Hess
Facundo Medina (OM)
Ligue 1...

OM : Medina donne de ses nouvelles, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
Olivier Dall'Oglio
ASSE...

ASSE : Dall’Oglio lâche deux nouvelles bombes sur le mercato de Kilmer

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : on sait déjà si Yamal jouera le Clasico 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OL : Lyon marche sur les plates-bandes de l’OM au Mercato et choque toute la Ligue 1 !

Par Bastien Aubert
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 

Par Bastien Aubert
Sergio Conceiçao
FC Nantes...

FC Nantes : coup de tonnerre, le grand retour de Conceiçao en L1 se précise !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet