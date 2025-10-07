L’attaquant du RC Lens s’est confié sur les réseaux de l’équipe de France…

Florian Thauvin est de retour en équipe de France suite à la blessure de Bradley Barcola. Auteur de débuts remarquables avec le RC Lens, l’ailier de 32 ans a été récompensé par Didier Deschamps, lui qui n’avait plus été appelé depuis 77 matches en Bleu ! Il s’agit du plus gros écart entre deux convocations pour un joueur dans l’histoire de la sélection nationale. « Si on m’avait dit ce matin en me levant que je serais là ce soir… », a souri Thauvin devant les caméras de l’équipe de France, hier soir en arrivant à Clairefontaine.

Thauvin de retour en Bleu avec un enthousiasme de Junior

Avant de se confier plus longuement dans une vidéo officielle de la FFF. « C’est incroyable. Un peu de mal à réaliser pour l’instant. J’étais tellement loin à un moment donné qu’il faut être réaliste avec la situation. Mais j’avoue que tant qu’on est un joueur de foot, on l’a toujours dans un coin de notre tête, surtout quand y a participé pendant un moment. J’ai eu la chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c’est toujours dans un coin de la tête. Je reviens avec l’objectif de prendre du plaisir. C’est une vraie fierté d’être de retour dans cette équipe de France. Je pense qu’il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier quand on vient en équipe de France, c’est que ça reste une chance, c’est un privilège. Bizarrement, ce n’est pas ma première sélection mais c’est tout comme. Parce que j’ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que c’est un peu comme si c’était la première. » Heu-reux, Thauvin !