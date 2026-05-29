RC Lens Mercato : une tendance se dégage pour l’avenir de Saint-Maximin

Vu les offres reçues par Allan Saint-Maximin et ses prétentions salariales, Allan Saint-Maximin ne se dirigerait pas vers une prolongation chez les Sang et Or.

Allan Saint-Maximin a frappé fort pour son retour en Ligue 1. Arrivé cet hiver au RC Lens, l’ancien Stéphanois a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent, participant activement à la deuxième place des Sang et Or en Ligue 1 ainsi qu’au premier sacre du club en Coupe de France.

Saint-Maximin vers un départ du RC Lens ?

Mais le Français ne s’est engagé que pour six mois avec le RC Lens et pourrait déjà quitter le club artésien cet été. Selon la presse italienne, Venezia, promu en Serie A pour la saison prochaine, s’était renseigné sur l’attaquant lensois avant de renoncer face à ses exigences salariales. Le club italien aurait également été refroidi par les offres particulièrement lucratives reçues par le joueur en provenance de l’étranger.

Alors qu’il aurait accepté de diviser son salaire par 10 pour rejoindre le RC Lens l’hiver dernier, Allan Saint-Maximin semble aujourd’hui se diriger vers un départ. Au vu des propositions qui lui seraient parvenues ces dernières semaines, une prolongation dans l’Artois paraît de moins en moins probable.