Ce vendredi, l’équipe de France a étrillé l’Azerbaïdjan sur le score de 3 buts à 0, malgré une première mi-temps assez compliquée et laborieuse. Découvrez nos tops, flops et notes chez les Bleus.

Les tops

OLISE

Repositionné sur le côté droit de l’attaque française, il a un peu manqué dans son rôle de milieu offensif. Néanmoins, il s’est un peu plus démarqué que Coman sur son côté. Avec 6 passes clés délivrées, il est également passé proche d’une passe décisive sur son centre pour Rabiot à la demi-heure, mais le milieu milanais a raté sa reprise en aile de pigeon. Le deuxième but français est venu de son corner, qui a ensuite été récupéré par Mbappé, passeur décisif pour la tête de Rabiot. Sorti à la 70e pour l’entrée de Maghnes Akliouche.

EKITIKE

Première titularisation pour lui avec les Bleus, et à cette occasion, il était associé à Mbappé sur le front de l’attaque. Un système en 4-4-2 qui a peiné à convaincre, mais qui a tout de même permis une bonne entente entre les deux joueurs sur le but inscrit par le Madrilène. En effet, la remise d’Ekitike a ensuite permis à Mbappé d’ajuster son tir pour ouvrir le score. En seconde période, son tir croisé en angle fermé s’échouait sur le poteau. Pas de chance. Sorti à la 79e pour l’entrée de Jean-Philippe Mateta.

MBAPPÉ

Dès le début du match, il se procurait déjà la première grosse occasion du match. Après quelques secondes, il interceptait une mauvaise passe, mais son tir en force passait juste au-dessus de la barre. Omniprésent au sein de l’attaque des Bleus, il a longtemps essayé de trouver la solution, sans la trouver. Mais l’éclair est venu de lui, juste avant la mi-temps. Il éliminait plusieurs joueurs, puis s’appuyait sur Ekitike, avant d’adresser une frappe chirurgicale pour ouvrir le score. Un très joli numéro pour son 53 but en Bleu. En seconde période, sa louche déposée sur la tête de Rabiot a permis à l’ancien Marseillais d’inscrire une tête victorieuse. Il a tout de même dû sortir sur blessure, et a cédé sa place à Florian Thauvin, buteur pour le 3-0, 2313 jours après sa dernière sélection.

Les flops

T. HERNANDEZ

Sa relation avec Coman sur le côté gauche a eu du mal à être impactante, et la différence avec le duo Gusto-Olise a été visible. Beaucoup d’approximations dans son match, comme sa reprise dévissée à la 22e, ou bien sa déviation maladroite juste avant la mi-temps. Cependant, il est tout de même passeur décisif sur son centre au premier poteau, qui a tout de même été bonifié par l’enchaînement magistral de Thauvin pour le 3-0.

K. THURAM

Assez transparent au milieu ce soir, il a montré qu’il n’avait pas vraiment l’étoffe d’un titulaire indiscutable à ce poste, même face à une équipe du niveau de l’Azerbaïdjan. On ne peut pas dire que Rabiot ait brillé à ses côtés, mais lui a au moins su sauver son match en se rendant décisif. Il a disputé l’intégralité de la rencontre, mais Manu Koné, pas entré en jeu, reprendra très certainement sa place dès lundi contre l’Islande.

COMAN

Aligné sur le côté gauche de l’attaque, le joueur d’Al-Nassr a remporté 6 de ses 9 duels, mais a été beaucoup moins précis sur ses centres, avec 2 réussis sur 8 tentés. Il est loin du match catastrophique évidemment, mais il a moins convaincu qu’Olise, son pendant à droite. Sorti à la 79e pour l’entrée de Christopher Nkunku.

Les notes des Bleus

Maignan (5) – Gusto (6), Saliba (5), Upamecano (6), T. Hernandez (5) – Olise (6, remplacé par Akliouche), K. Thuram (5), Rabiot (6, remplacé par Camavinga), Coman (5, remplacé par Nkunku) – Ekitike (6, remplacé par Mateta), Mbappé (8, remplacé par Thauvin).

Le résumé du match

Le match commençait sur un rythme intense dès la première minute. Mbappé interceptait une passe en retrait au milieu du terrain adverse et partait seul vers la surface de Magomedaliyev. Il frappait fort de vingt mètres, mais le portier détournait le ballon du bout des gants au-dessus de sa cage.

Les minutes s’écoulaient et les Français peinaient à se montrer vraiment dangereux. Pourtant, juste avant la mi-temps, Mbappé réussissait une percée individuelle et résistait à un tirage de maillot. Il passait Khaibulaev et Makhmudov, combinait avec Ekitike et lâchait un tir rasant qui permettait à la France d’ouvrir le score. Malgré cette ouverture du score, la première période était assez laborieuse pour les Bleus, face à des Azerbaïdjanais bien regroupés et solides en défense.

À la 49ᵉ minute, Ekitike se montrait encore très actif. Coman repiquait depuis la gauche et plaçait une frappe que Magomedaliyev captait proprement. Ekitike récupérait rapidement le ballon et entrait à droite de la zone de vérité. Il décochait un tir croisé rasant qui finissait malheureusement sur le poteau opposé.

À la 65ᵉ minute, la France manquait de peu le but du break. Sur une contre-attaque éclaire, Mbappé filait plein axe et entrait dans la surface avant de déclencher un tir, dévié de justesse en corner par Mustafazade. Ekitike, mal placé, ne parvenait pas à accompagner l’action comme il l’aurait souhaité.

Quelques minutes plus tard, à la 69ᵉ, la France finissait par se détacher. Sur un corner frappé par Olise côté droit, Mbappé récupérait le ballon au second poteau et adressait un petit centre aérien. Rabiot, parfaitement placé, ajustait une tête imparable qui trompait Magomedaliyev et donnait deux buts d’avance aux Bleus.

Peu après, à la 72ᵉ minute, l’Azerbaïdjan se procurait enfin sa première occasion. Makhmudov frappait un long coup franc vers Mammadov, dont la reprise passait de peu au-dessus du but de Maignan. Mais à la 81ᵉ minute, un coup dur frappait la sélection française : Mbappé s’arrêtait net après un contact et se tenait la cheville droite, visiblement touchée. Le capitaine devait quitter le terrain, remplacé sous les applaudissements du public.

Heureusement, les Bleus réagissaient parfaitement. Trois minutes plus tard, à la 84ᵉ, Thauvin faisait un retour remarqué. Sur un centre de Theo Hernandez, il contrôlait au premier poteau et envoyait une superbe reprise du gauche qui filait au fond des filets. Une entrée éclatante pour l’attaquant lensois, 2313 jours après sa dernière sélection… où il avait marqué.

En fin de rencontre, à la 90ᵉ minute, Mateta se voyait offrir une dernière opportunité. Lancé en profondeur par Camavinga sur la droite de la surface, il réussissait un excellent contrôle et tentait un tir croisé du droit. Krivotsyuk, d’un tacle salvateur, déviait le ballon en corner de justesse.

Au final, les Bleus ont eu du mal mais se sont imposés 3-0 contre l’Azerbaïdjan, consolidant ainsi leur première place du groupe D (9 points).