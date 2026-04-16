Real Madrid : Mbappé fait une promesse aux supporters madrilènes, Camavinga fait son mea culpa

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en Ligue des champions a laissé des traces profondes. Battus au terme d’une double confrontation spectaculaire (6-4 au cumulé), les Madrilènes voient une nouvelle fois leurs rêves européens s’effondrer. Dans ce contexte tendu, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont pris la parole. Entre promesse d’un rebond et excuses publiques, les deux internationaux français ont tenté d’apaiser les tensions.

Mbappé : “Nous regagnerons très bientôt”

Très attendu après cette désillusion, Kylian Mbappé est sorti du silence sur ses réseaux sociaux. Malgré la déception, l’attaquant français a voulu envoyer un message fort aux supporters madrilènes :

Avant de conclure avec une promesse lourde de sens :

« À Madrid, l’échec n’a jamais été une option… nous regagnerons à nouveau très bientôt. »

Un discours combatif, fidèle aux exigences du club.

Camavinga assume : “j’assume ma responsabilité”

De son côté, Eduardo Camavinga s’est retrouvé au cœur des critiques après son expulsion lors du match.

Le milieu de terrain a écopé d’un second carton jaune pour avoir conservé le ballon après une faute, une action qui a pesé lourd dans le scénario du match. Dans la foulée, le Bayern Munich a inscrit deux buts décisifs.

Conscient de son erreur, l’ancien joueur du Stade Rennais FC a tenu à s’exprimer :

« J’assume ma part de responsabilité. Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. »

Un message sincère, mais qui ne suffit pas à calmer toutes les critiques.