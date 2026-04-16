Hugo Ekitike sort du silence après sa terrible blessure, Deschamps réagit, le PSG aussi

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Le choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions a viré au cauchemar pour Hugo Ekitike. Sorti sur civière et en larmes lors du quart de finale retour, l’attaquant français a bien été victime d’une grave blessure au tendon d’Achille…

Le verdict est tombé : sa saison est terminée, et son absence devrait se prolonger sur plusieurs mois. Une énorme désillusion pour le joueur de Liverpool FC, qui ne retrouvera pas les terrains avant 2027.

Ekitike sort du silence : un message fort

Après l’annonce de sa blessure, Hugo Ekitike a pris la parole sur ses réseaux sociaux avec un message chargé d’émotion :

« C’est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma force motrice. À bientôt, Anfield. »

Un message qui a rapidement suscité une vague de soutien chez les supporters et dans le monde du football.

Didier Deschamps confirme le pire pour les Bleus

Avant même la confirmation officielle du club, Didier Deschamps avait laissé peu de place au doute. Le sélectionneur de l’Équipe de France de football a annoncé que l’attaquant ne pourrait pas participer aux prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde.

« Hugo s’est sérieusement blessé… cette blessure est un immense coup dur pour lui, mais aussi pour l’équipe de France. »

Un véritable coup d’arrêt pour un joueur en pleine progression, qui s’était récemment imposé dans le groupe tricolore.

Liverpool durement touché, une nouvelle absence longue durée

Du côté du Liverpool FC, la situation est également préoccupante. Déjà privé de certains éléments offensifs ces derniers mois, le club anglais perd un nouvel attaquant pour une longue période.

Cette blessure vient fragiliser encore davantage un secteur offensif déjà touché, et complique les plans pour la saison à venir.

Le PSG réagit avec classe

Malgré le contexte, le Paris Saint-Germain a tenu à adresser un message de soutien à son ancien joueur :

« Le Paris Saint-Germain souhaite un prompt rétablissement à Hugo Ekitike. »

Un geste apprécié, qui rappelle le lien toujours existant entre le club parisien et l’attaquant français.

Un coup d’arrêt brutal dans une carrière en pleine ascension

À seulement 23 ans, Hugo Ekitike voit sa progression brutalement stoppée. Entre saison terminée, Coupe du monde manquée et longue rééducation à venir, le défi s’annonce immense.

Mais une chose est sûre : le joueur aura à cœur de revenir plus fort.