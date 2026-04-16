Real Madrid Mercato : le transfert de Camavinga se prépare déjà, direction le PSG ?

Très en difficulté au Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait être le joueur à faire partir en priorité cet été. Une aubaine pour le PSG ?

L’été s’annonce agité du côté du Real Madrid, et un nom inattendu pourrait rapidement s’imposer comme l’un des dossiers chauds du mercato : Eduardo Camavinga. Malgré un soutien interne affiché, les signaux envoyés en coulisses laissent planer un doute grandissant sur son avenir en Espagne.

Une situation qui se complique à Madrid

Arrivé en 2021 avec l’étiquette de prodige, l’international français n’a jamais totalement verrouillé une place de titulaire indiscutable. Cette saison, ses performances irrégulières et certaines critiques internes ont fragilisé sa position. Son expulsion, assez injuste, mercredi soir contre le Bayern a tout de même grandement pénalisé son équipe. Selon plusieurs sources, son statut serait désormais jugé “incertain” en vue du prochain mercato estival, au point d’être considéré comme potentiellement transférable.

Dans un contexte de fin de cycle et de changements attendus au sein de l’effectif madrilène, la direction pourrait être amenée à trancher rapidement. Le journaliste Ben Fernandes Santos indique même qu’il pourrait faire partie des premières ventes de l’été afin de rééquilibrer l’effectif et financer de nouveaux renforts.

Le PSG en observation… mais pas encore à l’offensive

Sans surprise, dès qu’un joueur du calibre de Camavinga devient disponible, le PSG apparaît dans l’équation.

Le club parisien surveille attentivement la situation du milieu de terrain français, évalué autour de 50 millions d’euros, même si aucun mouvement concret n’a encore été confirmé.

L’intérêt n’est pas nouveau : déjà en 2021, Paris s’était positionné avant son départ vers Madrid. Aujourd’hui, le contexte est différent, mais la logique reste la même — récupérer un talent français de haut niveau, encore jeune et à fort potentiel.

Un profil compatible avec le projet parisien ?

Sur le plan sportif, Camavinga coche plusieurs cases recherchées par l’entraîneur Luis Enrique :

polyvalence (milieu, latéral gauche),

volume de jeu important,

capacité à évoluer dans différents systèmes.

Mais le PSG n’a pas forcément un besoin urgent dans ce secteur. Avec des joueurs comme Vitinha, João Neves ou Warren Zaïre-Emery, la concurrence est déjà dense.

C’est donc davantage une opportunité de marché qu’une priorité sportive immédiate.

Une décision encore loin d’être actée

Malgré les rumeurs insistantes, le départ de Camavinga est loin d’être bouclé. Le joueur, lui, garderait en tête l’idée de s’imposer durablement au Real Madrid et de relancer sa dynamique.

De leur côté, les Merengues ne comptent pas brader un élément encore jeune et sous contrat longue durée (jusqu’en 2029).

Vers un feuilleton de l’été ?

Entre incertitudes sportives, intérêt de grands clubs européens et stratégie de reconstruction madrilène, le dossier Camavinga pourrait rapidement s’enflammer.

Le PSG, en embuscade, pourrait profiter de la moindre ouverture. Mais à ce stade, la piste reste opportuniste plus que prioritaire.

Une chose est sûre : si Eduardo Camavinga est réellement placé sur le marché, il deviendra l’un des noms les plus suivis du mercato estival 2026.