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Bayern Munich – Real Madrid : une énorme polémique arbitrale éclate, les Merengue crient au scandale !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 23:33
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Le carton rouge infligé par Slavko Vincic à Eduardo Camavinga

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid a été marqué par une grosse polémique arbitrale.

Au terme d’un match fou et riches en rebondissements, le Bayern Munich a arraché la victoire ce mercredi soir face au Real Madrid (4-3) en quart de finale retour de la Ligue des Champions et s’est qualifié pour les demi-finales où il retrouvera le Paris Saint-Germain, tombeur ce mardi de Liverpool.

Le carton rouge de Camavinga fait polémique

Cette deuxième manche entre les Bavarois et les Merengue a été entachée d’une énorme polémique arbitrale. En fin de match, l’arbitre de la rencontre, Slavko Vincic, a en effet sorti un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge, à Eduardo Camavinga après que le Français ait gardé le ballon en mains pour gagner du temps. Une expulsion qui a coûté cher aux hommes d’Alvaro Arbeloa, qui menaient alors (2-3) et semblaient se diriger vers les prolongations. Une décision qui a provoqué la colère des joueurs du Real Madrid.

« Personne ne comprend ce carton rouge »

Interrogé par Canal+ après la rencontre au sujet du carton rouge infligé à Eduardo Camavinga, l’entraîneur merengue, Alvaro Arbeloa, a vivement réagi : « Personne ne comprend ce carton rouge. Cela a déséquilibré un match qui était très équilibré entre les deux équipes. Ça a nous a coûté cher. »

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