Le PSG connaît son adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions

En s’imposant face au Real Madrid (4-3) en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le Bayern Munich se qualifie pour les demi-finales où il retrouvera le PSG.

Après avoir dominé le match aller (2-0), le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s’imposant sur le même score au match retour (0-2). Les Parisiens ont ainsi pu attendre sereinement leur futur adversaire, en suivant ce mercredi soir le quart de finale retour entre le Bayern Munich et le Real Madrid.

Le Bayern Munich rejoint le PSG en demi-finale

Ce sont finalement les Bavarois qui retrouveront le PSG dans le dernier carré. Au terme d’un match fou, le Bayern Munich a remporté le match retour (4-3) après s’être imposé lors du match aller au stade Santiago-Bernabéu (1-2). Il y avait tout dans cette deuxième manche entre Bavarois et Merengue : du spectacle, des buts, du suspense et des rebondissements, avec notamment le but de la victoire inscrit dans le temps additionnel par Michael Olise, comme un véritable coup de grâce.

Arsenal – Atlético Madrid dans l’autre demi-finale

Dans le même temps, Arsenal a également validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après sa courte victoire à l’aller au Portugal (1-0), les Londoniens ont su gérer le match retour (0-0) pour décrocher leur qualification pour le dernier carré. En demi-finale, les hommes de Mikel Arteta affronteront l’Atlético Madrid, tombeur ce mardi du FC Barcelone.