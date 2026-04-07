Le PSG a été associé à quatre joueurs susceptibles de changer de club cet été. Mais a priori, aucun des quatre ne rejoindra la capitale à l’intersaison.

Le mercato parisien s’annonce agité. Et ce d’autant plus qu’à chaque fois qu’un grand joueur est annoncé sur le départ, les médias l’associent au club de la capitale. Ça a commencé la semaine dernière avec Eduardo Camavinga. Le Real Madrid se serait lassé du milieu de terrain, dont les prestations ne sont pas convaincantes. La porte serait ouverte pour un départ cet été et l’international français aurait des touches en Premier League comme avec le PSG. Mais selon PSGInside-Actus, ce ne serait pas vrai. Il n’y aurait pas de contacts entre la direction parisienne et son entourage depuis deux ans. Et vu la force du milieu du PSG, Camavinga n’aurait pas sa place.

Alvarez devrait rester à l’Atlético, grosse concurrence pour Belé

PSGInside-Actus, toujours, croit savoir que Bernardo Silva ne viendra pas non plus au PSG. Pourtant, le milieu offensif portugais, qui s’apprête à quitter Manchester City, a longtemps été associé à Paris. Et l’intérêt était réciproque. Mais, comme pour Camavinga, il y a déjà suffisamment très doués à ses postes (ailier droit ou milieu droit) à Paris. Le PSG n’est plus intéressé. Pour Julian Alvarez, c’est quelque peu différent. Luis Campos aimerait le faire venir mais l’Argentin devrait prolonger à l’Atlético Madrid ou partir à Barcelone. Il y a deux ans, déjà, Paris avait voulu le faire venir au moment de son départ de Manchester City mais la Ligue 1 ne semble pas l’intéresser.

Enfin, il y a Eric Belé. Ce milieu offensif brésilien qui évolue avec les jeunes de Palmeiras est courtisé par de nombreux clubs, dont le PSG. La concurrence est forte, annonce PSGInside-Actus, et le PSG ne devrait pas jouer la surenchère.

Rapidement#Camavinga :Aucun contact depuis 2 ans, pas dans les plans. Le Real pourrait le lâcher à bas prix.



Bernardo #Silva : Dossier clos, le PSG n’est plus intéressé.



Erick #Belé : Suivi par Paris, mais forte concurrence en Europe.



J. #Alvarez: Devrait rester à Madrid. pic.twitter.com/XowTOOWnHX — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League