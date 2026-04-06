À LA UNE DU 6 AVR 2026
[19:02]FC Barcelone Mercato : le gros appel du pied de Yamal au PSG !
[18:42]PSG, FC Barcelone, Real Madrid : la data rend son verdict sur les quarts de Champions League
[18:22]ASSE : les Magic Fans interpellent directement le ministre de l’Intérieur !
[18:06]ASSE Mercato : le nouveau Bayal Sall à l’essai, le Stade Rennais sur le coup
[17:49]OM : Aguerd manque cruellement, le Stade Rennais peut trembler
[17:17]FC Nantes : le retour de Vahid Halilhodzic déjà un fiasco !
[16:54]Real Madrid : les fans du PSG sortent les dossiers sur Mbappé, Vinicius vole à son secours !
[16:33]OM : ça a chauffé à Monaco, un contexte lourd vendredi contre Metz ?
[16:10]PSG Mercato : 100 M€ pour un fan du FC Barcelone ?
[15:42]RC Lens : le LOSC chambre un Sang et Or après le derby
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : le gros appel du pied de Yamal au PSG !

Par Raphaël Nouet - 6 Avr 2026, 19:02
💬 Commenter
Lamine Yamal célébrant un but du FC Barcelone.

Régulièrement annoncé au PSG, Lamine Yamal a été filmé en train d’écouter une chanson d’un rappeur proche du club de la capitale.

Lamine Yamal le dit régulièrement : il entend faire toute sa carrière au FC Barcelone. C’est le club de sa région natale, son club formateur et l’un des plus grands du monde. Mais si jamais il devait aller voir ailleurs, le PSG serait candidat. Il a d’ailleurs tenté de le recruter en 2024, alors qu’il n’avait que 17 ans et qu’il n’avait pas encore blindé son contrat avec les Blaugranas. Le club de la capitale avait alors proposé 250 M€. Aujourd’hui, ce serait beaucoup plus vu comment Lamine Yamal épate depuis un an et demi.

Il écoute MHD, supporter du PSG

Epanoui au Barça, Lamine Yamal s’amuse à envoyer des signaux qui mettent les supporters du PSG en ébullition. Comme hier soir, quand, avec des amis, il a écouté une chanson du rappeur MHD. Mohamed Sylla, de son vrai nom, est certes natif de La Roche-sur-Yon mais surtout un grand supporter du PSG, qui a participé à une compilation de chansons à la gloire du champion d’Europe. Pour les fans parisiens, il s’agit d’un appel du pied très clair en direction de leur club.

Pour autant, maintenant que le FC Barcelone a prolongé Lamine Yamal avec une clause libératoire à un milliard d’euros, un départ semble écarté, surtout vers le PSG. Car si les relations entre les deux clubs se sont améliorées ces derniers temps, le Barça a encore en travers de la gorge le passage de Dro Fernandez à Paris cet hiver.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

FC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG