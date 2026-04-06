Régulièrement annoncé au PSG, Lamine Yamal a été filmé en train d’écouter une chanson d’un rappeur proche du club de la capitale.

Lamine Yamal le dit régulièrement : il entend faire toute sa carrière au FC Barcelone. C’est le club de sa région natale, son club formateur et l’un des plus grands du monde. Mais si jamais il devait aller voir ailleurs, le PSG serait candidat. Il a d’ailleurs tenté de le recruter en 2024, alors qu’il n’avait que 17 ans et qu’il n’avait pas encore blindé son contrat avec les Blaugranas. Le club de la capitale avait alors proposé 250 M€. Aujourd’hui, ce serait beaucoup plus vu comment Lamine Yamal épate depuis un an et demi.

Il écoute MHD, supporter du PSG

Epanoui au Barça, Lamine Yamal s’amuse à envoyer des signaux qui mettent les supporters du PSG en ébullition. Comme hier soir, quand, avec des amis, il a écouté une chanson du rappeur MHD. Mohamed Sylla, de son vrai nom, est certes natif de La Roche-sur-Yon mais surtout un grand supporter du PSG, qui a participé à une compilation de chansons à la gloire du champion d’Europe. Pour les fans parisiens, il s’agit d’un appel du pied très clair en direction de leur club.

Pour autant, maintenant que le FC Barcelone a prolongé Lamine Yamal avec une clause libératoire à un milliard d’euros, un départ semble écarté, surtout vers le PSG. Car si les relations entre les deux clubs se sont améliorées ces derniers temps, le Barça a encore en travers de la gorge le passage de Dro Fernandez à Paris cet hiver.

Le transfert au PSG est INÉVITABLE la famille pic.twitter.com/H4HjVVZcV1 — 🇨🇷 (@PARlSIEN) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League