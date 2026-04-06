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FRANCE

PSG, FC Barcelone, Real Madrid : la data rend son verdict sur les quarts de Champions League

Par Raphaël Nouet - 6 Avr 2026, 18:42
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Les joueurs du PSG saluant leurs supporters après leur victoire sur le TFC.

Marca a réalisé un modèle statistique équivalent au classement Elo, qui a permis de déterminer qui allait se qualifier pour les demi-finales de la Champions League. Le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid sont concernés.

Demain débuteront les quarts de finale de la Champions League, avec Sporting-Arsenal et surtout Real Madrid-Bayern Munich, suivis le lendemain par PSG-Liverpool et FC Barcelone-Atlético. Des rencontres de très haut niveau forcément indécises, qui ont conduit Marca à réaliser un modèle statistique basé sur le classement Elo, utilisé aux échecs. Le quotidien sportif a accordé des points à chaque équipe en fonction uniquement de ses résultats de la saison. Le palmarès et l’histoire n’entre pas en ligne de compte dans ce genre de classement.

Le PSG et le FC Barcelone qualifiés, pas le Real Madrid

Ce modèle statistique estime que le PSG a 54% de chances de se qualifier aux dépens de Liverpool. Ce qui, au vu de la saison des deux équipes, est effectivement la tendance. Mais c’est la confrontation la plus « équilibrée » du modèle proposé par Marca. En revanche, le Real Madrid devrait passer à la trappe, le Bayern ayant 55,5% de se passer. Le FC Barcelone, lui, devrait franchir l’obstacle Atlético (62,1% de chances), qu’il a déjà battu trois fois en quatre matches depuis le début de la saison. Enfin, Arsenal aurait 73,1% de chances de vaincre le Sporting.

Ces chiffres n’apportent pas de surprise fondamentale mais confirment que le Real Madrid aura bien du mal à franchir l’obstacle bavarois. Et que le PSG devra se montrer à son meilleur niveau pour éliminer des Reds certes décevants cette saison mais toujours compétitifs.

Le calendrier de fin de saison du PSG

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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